Английская мясорубка. Кто выживет в АПЛ?

сегодня, 15:00

Чемпионской гонки в АПЛ не получилось, но «Соккер.ру» отмечает другую борьбу, где на кону стоит прописка в «лучшей лиге мира».

«Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 22 очка — целая пропасть, «красные» могут стать чемпионами уже в марте. Предвидел титул команды Юргена Клоппа не только Моуриньо, а вот что интриги в погоне за «золотом» не будет от слова «совсем» - такое даже провидцу Жозе не снилось. Из-за нестабильности «Тоттенхэма» и МЮ не получается насладиться борьбой за лигочемпионскую зону, хотя «Челси» дает преследователям шанс за шансом. А вот где по-настоящему горячо — так это в нижней половине таблицы, за 13 туров до финиша сезона борьба за выживание обострилась до предела!

Есть поверье, подкрепленное статистической вероятностью, что 40 очков достаточно, чтобы остаться в АПЛ , хотя и из этого правила есть исключение: «Вест Хэм» в 2003-м вылетел с 42-мя баллами. Но в целом 40 очков — это серьезная гарантия, а в предыдущих трех сезонах даже 35-ти очков хватало. Сейчас в широкой обойме борцов за прописку в Премьер-Лиге 10 команд — вся нижняя половина турнирной таблицы, и это мы еще исключаем «Арсенал» и «Эвертон». «Ириски» набрали ход при Карло Анчелотти и вряд ли снова скатятся к зоне вылета, «канониры» же еще 13 раз сыграют вничью и спокойно финишируют в серединке. При этом несколько команд, у которых сейчас столько же очков, как и у «Арсенала», присутствуют в нашем рейтинге риска.

«Саутгемптон» - 31 очко

Вероятность вылета: крайне низкая

«Саутгемптон» отвратительно начал сезон: 9 очков в стартовых 13-ти турах, предпоследнее место в турнирной таблице. Помним и ужасающее поражение 0:9 от «Лестера». Но теперь, даже если «святые» так же плохо проведут заключительную треть сезона, и в таком случае вряд ли вылетят. Кстати, это будет ровно 40 очков — та самая «гарантия» прописки в АПЛ . И это самый пессимистичный сценарий, в который верится с трудом, учитывая, что в середине сезона у «святых» пошла игра и результаты. В заключительной части чемпионата «Саутгемптон» примет на своем поле «Ньюкасл», «Бернли», «Астон Виллу» и «Брайтон», а из «топов» остались матчи с двумя «Манчестерами». При благоприятном стечении обстоятельств «святые» могут в верхнюю половину таблицы заскочить.

«Бернли» - 31 очко

Вероятность вылета: низкая

Еще три тура назад «кларетовые» были в трех очках от зоны вылета, а в середину таблицы поднялись благодаря неожиданным победам над МЮ и «Лестером», в прошедший уикенд «Бернли» сыграл вничью с «Арсеналом» - своим ближайшим соседом по табели. Команда Шона Дайча не отрастила фантазию в этом сезоне, но сохранила устойчивость к неудачам, даже когда приходили серии из трех поражений. Вылет из Кубка Англии — «в руку», после паузы «Бернли» сосредоточится на матчах АПЛ и будет играть исключительно в недельном цикле.

«Ньюкасл» - 31 очко

Вероятность вылета: низкая

Фанаты «сорок» перед стартом сезона ждали худшего. Уход Рафаэля Бенитеса, затем прощание с Айосе Пересом и Соломоном Рондоном (авторы 23-х голов из 42-х в прошлом сезоне) — все это действительно слабо сочетается с оптимизмом, но Стив Брюс поддерживает команду на плаву, хотя проблемы с атакой очевидны. Победы над «Челси» и «Тоттенхэмом» - это то, чем можно гордиться, в то же время и проиграли «сороки» «Астон Вилле» и «Норвичу», с последним еще и не справились в родных стенах в последнем туре. В любом случае, «Ньюкасл» пока вдалеке от основного замеса и может чувствовать себя более или менее уверенно, чему способствует и весенний календарь. Выиграй домашние матчи у «Бернли», «Астон Виллы» и «Вест Хэма» - вот и 40 очков. А ведь это только 3 встречи из 13-ти оставшихся.

«Кристал Пэлас» - 30 очков

Вероятность вылета: низкая

У «Кристал Пэлас» нет побед в 2020 году, а два кряду домашних поражения от «Саутгемптона» и «Шеффилда» не добавили Рою Ходжсону настроения перед зимней паузой. «Стекольщики» закончили прошлый год в первой десятке, но сейчас сползли на 14-е место, однако запас прочности у этой команды внушительный, весной «орлы» снова должны расправить крылья и подтвердить свой статус крепкого середняка без претензий на вылет.

«Брайтон» - 26 очков

Вероятность вылета: средняя

В прошлом сезоне «Брайтон» едва не провалился в Чемпионшип, но все-таки финишировал выше «Хаддерсфилда», «Фулхэма» и «Кардиффа». «Чайки» пригласили Грэма Поттера и с новым тренером, который предложил смелую для предполагаемого аутсайдера философию игры, собрали висты на старте сезона, однако в последней трети все сводится к ожесточенной борьбе за выживание. «Брайтон», у которого год назад после 25-ти туров было даже на очко больше, с начала ноября выиграл только два матча. А для уверенности нужно победить еще раза три-четыре в оставшихся 13-ти турах. Не факт, что удастся.

«Борнмут» - 26 очков

Вероятность вылета: высокая

После серии январских поражений от «Вест Хэма», «Уотфорда» и «Норвича» показалось, что «Борнмут» окончательно сошел с рельсов, однако две подряд победы над «Брайтоном» и «Астон Виллой» помогли «вишенкам» подняться из зоны вылета и улучшить свои шансы в борьбе за выживание, ведь были обыграны прямые конкуренты. В любом случае, судьба «Борнмута» решится весной, а календарь у команды Эдди Хоу сложнейший. Кроме того, в этом сезоне «вишенки» разучились решать свои турнирные затруднения яркой игрой в атаке: нападающие Кинг, Каллум Уилсон и Соланке забили только 9 мячей на троих. Это не дело. «Борнмут» сильно рискует.

«Астон Вилла» - 25 очков

Вероятность вылета: средняя

«Астон Вилла» потратила 160 миллионов евро на усиление состава после возвращения в АПЛ , и вылет обратно в Чемпионшип при таких инвестициях станет катастрофой. Впрочем, это палка о двух концах: отчасти ведь именно приток новых футболистов в большом количестве усложнил задачу Дину Смиту, который хорошо работает в Бирмингеме. У «Астон Виллы» и сейчас есть козыри: это самая результативная команда нижней части таблицы, а Джек Грилиш — игрок, которого далеко не каждый аутсайдер может себе позволить. Никто не обещает «вилланам» легкой жизни, но по логике хорошо укомплектованная команда должна прибавить к концу сезона и решить задачу по сохранению прописки.

«Вест Хэм» - 24 очка

Вероятность вылета: высокая

«Вест Хэм» встретил октябрь на пятой строчке, тогда «молотобойцы» с упоением ждали интереснейшего сезона, а горячие головы даже обсуждали шансы в борьбе за топ-4. Куда уж там. Кто бы мог подумать тогда, что лондонский клуб ждет отставка Пеллегрини, возвращение Мойеса и реальный риск вылететь из АПЛ ? «Вест Хэм» уже в зоне вылета, а в ближайших семи турах предстоят встречи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Арсеналом», «Вулверхэмптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси». До апреля, когда наступит пора играть с прямыми конкурентами, «молотобойцы» могут себя закопать. Если не удастся сотворить парочку сенсаций, боюсь, так и будет.

«Уотфорд» - 23 очка

Вероятность вылета: высокая

«Уотфорд» Найджела Пирсона не заслуживает вылета из АПЛ , но командой в этом сезоне руководил не только англичанин, которому пришлось тянуть «шершня» из болота, куда его доставили испанские предшественники — Хави Грасия и Кике Санчес Флорес. Еще несколько недель назад «Уотфорд» был безнадежен, потом началось возрождение, удавалось даже выскакивать из зоны вылета, однако поражения от «Астон Виллы» и «Эвертона» вернули команду Найджела Пирсона «домой». Провальный старт сезона тянет «Уотфорд» вниз, висит на нем гирями, «шершням» может просто не хватить сил и времени, чтобы все исправить, а ведь в оставшихся 13-ти турах нужно четыре-пять побед.

«Норвич» - 18 очков

Вероятность вылета: крайне высокая

Удивительно, что уже в начале февраля мы имеем все основания оплакивать команду, которая в нынешнем сезоне добилась победы над «Манчестер Сити» и отобрала очки у «Арсенала» и «Тоттенхэма». По такой плотной таблице положение «Норвича» выглядит безнадежным, а спасение станет чудом. «Канарейкам» нужно 6 побед в 13-ти матчах, хотя до этого они выиграли 4 раза в 25-ти. После зимней паузы «Норвич» стартует четырьмя подряд играми против команд из верхней части таблицы: «Ливерпуль», «Вулверхэмптон», «Лестер» и «Шеффилд». Скорее всего, после этих встреч вылет «Норвича» станет еще ближе.