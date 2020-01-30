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Начало сезона в Китае будет перенесено из-за коронавируса

сегодня, 09:18

Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение о переносе всех матчей нового сезона на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

«Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей средств массовой информации, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года. CFA выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией», - сказано в заявлении.

Новый футбольный сезон должен был начаться 22 февраля.

Ранее стало известно, что женскую сборную Китая посадили на карантин в отеле в Австралии.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:38
Лучше перебдеть 😉
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