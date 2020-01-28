«Рубин» сыграет товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы

«Рубин» назвал команды, против которых сыграет на втором и третьем сборе. Отмечается, что на третьем сборе казанцы должны были сыграть товарищеский поединок с «Динамо» (17 февраля), но матч был отменен.
Второй сбор:
3 февраля — «Оденсе»
6 февраля — «Войводина»
9 февраля — «Спартак» Юрмала
Третий сбор:
16 февраля — «Славия-Мозырь»
19 февраля — «Кайрат»
22 февраля — «Шериф».
Этим и пользуются всякие "Спартаки-Юрмалы", пожинают славу тарасовского братства... Хотя по факту они, конечно, сильнее.
Этим и пользуются всякие "Спартаки-Юрмалы", пожинают славу тарасовского братства... Хотя по факту они, конечно, сильнее.