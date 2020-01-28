«Рубин» сыграет товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы

сегодня, 10:49

«Рубин» назвал команды, против которых сыграет на втором и третьем сборе. Отмечается, что на третьем сборе казанцы должны были сыграть товарищеский поединок с «Динамо» (17 февраля), но матч был отменен.

Второй сбор:

3 февраля — «Оденсе»

6 февраля — «Войводина»

9 февраля — «Спартак» Юрмала

Третий сбор:

16 февраля — «Славия-Мозырь»

19 февраля — «Кайрат»

22 февраля — «Шериф».