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«Рубин» сыграет товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы

сегодня, 10:49

«Рубин» назвал команды, против которых сыграет на втором и третьем сборе. Отмечается, что на третьем сборе казанцы должны были сыграть товарищеский поединок с «Динамо» (17 февраля), но матч был отменен.

Второй сбор:
3 февраля — «Оденсе»
6 февраля — «Войводина»
9 февраля — «Спартак» Юрмала

Третий сбор:
16 февраля — «Славия-Мозырь»
19 февраля — «Кайрат»
22 февраля — «Шериф».

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ildar_3871
ildar_3871 ответил mangoх12
сегодня в 11:59
для Лени Спартак это лакомый кусочек
Леня сказал что Цска и Рубин братские клубы , ты на это намекаешь ? )
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:36
для Лени Спартак это лакомый кусочек
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 11:31
Это нормальная ситуация, наши клубы, когда назначают товы, у них всегда в голове щелкает, что "Спартак" - это аутсайдер, на котором можно молодежь обкатать, тактику опробовать и т.п.

Этим и пользуются всякие "Спартаки-Юрмалы", пожинают славу тарасовского братства... Хотя по факту они, конечно, сильнее.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:04
Пусть будет Спартак , нам без разницы кого побеждать !)
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 11:01
Рубин должен одолеть спартак любой.
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