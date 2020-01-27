«Краснодар» на втором зимнем сборе сыграет с клубом из Ухани

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«Краснодар» опубликовал расписание товарищеских матчей на второй зимний сбор в Марбелье.

2 февраля кубанцы сыграют с «Мальме». На 7 февраля запланировано два поединка: с чешской «Викторией» из Пльзени и норвежским «Мьёндаленом». 10 февраля «быки» встретятся с китайским «Вухан Заллом». Напомним, что этот клуб представляет город Ухань, который является очагом коронавируса.

С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберётся в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор.



В рамках сбора запланированы четыре спарринга. Расписание 👇🏻



О времени начала матчей мы сообщим дополнительно 🙌 pic.twitter.com/4kN3uPGZzu — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 27, 2020

В последней контрольной игре «Краснодар» обыграл чешский «Яблонец».