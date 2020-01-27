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«Краснодар» на втором зимнем сборе сыграет с клубом из Ухани

сегодня, 14:42

«Краснодар» опубликовал расписание товарищеских матчей на второй зимний сбор в Марбелье.

2 февраля кубанцы сыграют с «Мальме». На 7 февраля запланировано два поединка: с чешской «Викторией» из Пльзени и норвежским «Мьёндаленом». 10 февраля «быки» встретятся с китайским «Вухан Заллом». Напомним, что этот клуб представляет город Ухань, который является очагом коронавируса.

В последней контрольной игре «Краснодар» обыграл чешский «Яблонец».

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