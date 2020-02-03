Инфантино: «Хочу, чтобы 50 стран могли претендовать на победу на ЧМ»

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал свою задачу на этом посту:

Моя задача как президента ФИФА , чтобы 50 стран могли претендовать на победу в чемпионате мира, а также в том, чтобы примерно 50 клубов были примерно на одном уровне. На прошедшем чемпионате мира в России из восьми четвертьфиналистов шесть команд представляли Европу, а еще две - Южную Америку. Разрыв между несколькими европейскими сборными и командами из остальных стран велик.

Тоже самое происходит и в клубном футболе, где есть 10-12 клубов из нескольких стран, в которых собраны основные силы - разрыв велик с остальной Европой и всем остальным миром.