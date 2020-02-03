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Инфантино: «Хочу, чтобы 50 стран могли претендовать на победу на ЧМ»

сегодня, 19:55

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал свою задачу на этом посту:

Моя задача как президента ФИФА, чтобы 50 стран могли претендовать на победу в чемпионате мира, а также в том, чтобы примерно 50 клубов были примерно на одном уровне. На прошедшем чемпионате мира в России из восьми четвертьфиналистов шесть команд представляли Европу, а еще две - Южную Америку. Разрыв между несколькими европейскими сборными и командами из остальных стран велик.

Тоже самое происходит и в клубном футболе, где есть 10-12 клубов из нескольких стран, в которых собраны основные силы - разрыв велик с остальной Европой и всем остальным миром.

Ранее Инфантино заявил, что Катар будет готов к проведению ЧМ-2022 уже в конце этого года.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:23
Бредит лысый от жажды наживы.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:10
"А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!"
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 20:09
Ну давайте сразу 20 групп, чм растянем на пару месяцев, можно ещё командам из низа рейтинга давать больше очков за победу
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:56
Он на коксе?))
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