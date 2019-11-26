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ФИФА дождется решения ВАДА по вопросу отстранения России от ЧМ-2022

сегодня, 15:43

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) дала комментарий по поводу возможного отстранения сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года. 

Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF.

Ранее почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что сборную России могут лишить флага и гимна на Евро-2020.

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Все комментарии
San Skra
San Skra ответил Jeck Denielse
   676 / 862
сегодня в 19:49
Начало названия ветки правильное.... Даже очень правильное... "ФИФА дождется".
Что вы можете противопоставить ФИФА? Чего ФИФА может дождаться? Выхода России из всемирной организации? Создадите свое мировое футбольное сообщество?! Не смешите. Необходимо решать вопросы с ФИФА, считаете нет предпосылок к такому отношению к России?! Тогда зачем так топорно и глупа подставлять себя с заменой допинг тестов?! Думаю в ответе за это все: тупое, необразованное руководство, назначенное высшей властью. Рыба гниет с головы.
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 862
сегодня в 18:55
Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом
WADA по этому вопросу. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151906/rossiya

....А после, как и перед ЧМ-2018 , снова дадим под зад WAD-овским Гэтлин-персофанам ))))
time out
time out ответил mortid
   48 / 862
сегодня в 18:51
При СССР точно так же было. Но ни одна мразь западная такого себе не позволяла против нашей страны. Потому что там не было детей наших политиков, недвижимости и счетов в банках ;)
Да не по этой причине. Сейчас слишком много свободы дали. Враги, среди своих ходят, подкармливаемые из-за кордона. Причем внаглую гадят на страну во всяких шоу-передачах, а их никто не трогает. Им всем место на лесоповале и на рудниках, а с ними сюсюкают, либеральничают. Боятся, что на Западе возмущаться будут.
mortid
mortid ответил time out
   358 / 862
сегодня в 18:33
Там в WADА одни враги сидят, управляемые пиндосами. Так что мы дождемся!
При СССР точно так же было. Но ни одна мразь западная такого себе не позволяла против нашей страны. Потому что там не было детей наших политиков, недвижимости и счетов в банках ;)
cska1948
cska1948
   137 / 862
сегодня в 17:42
ФИФА дождётся реакции, на решение ВАДА, Вашингтона и примет своё "самостоятельное", "независимое" решение, которое по чистой случайности совпадёт с вашигтонским.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 862
сегодня в 16:29
Начало названия ветки правильное....
Даже очень правильное...
"ФИФА дождется".
time out
time out
   48 / 862
сегодня в 16:29
Там в WADА одни враги сидят, управляемые пиндосами. Так что мы дождемся!
EAGinLE
EAGinLE
   112 / 862
сегодня в 16:16
Удачи сборной России .
ДСА
ДСА
   352 / 862
сегодня в 16:14
Ну раз так, то мы точно дождемся....
Evilhuman
Evilhuman
   69 / 862
сегодня в 16:07
кю-ись они там все и уже давно
Багор
Багор
   38 / 862
сегодня в 15:53
ВАДА подмяла ФИФА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 862
сегодня в 15:45
Дурдом чистой воды...
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