ФИФА дождется решения ВАДА по вопросу отстранения России от ЧМ-2022

сегодня, 15:43

Пресс-служба Международной федерации футбола ( ФИФА ) дала комментарий по поводу возможного отстранения сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.

Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF.