ФИФА дождется решения ВАДА по вопросу отстранения России от ЧМ-2022

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) дала комментарий по поводу возможного отстранения сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF.
Ранее почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что сборную России могут лишить флага и гимна на Евро-2020.
WADA по этому вопросу. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151906/rossiya
....А после, как и перед ЧМ-2018 , снова дадим под зад WAD-овским Гэтлин-персофанам ))))
WADA по этому вопросу. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151906/rossiya
....А после, как и перед ЧМ-2018 , снова дадим под зад WAD-овским Гэтлин-персофанам ))))
Даже очень правильное...
"ФИФА дождется".
Даже очень правильное...
"ФИФА дождется".