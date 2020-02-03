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Инфантино: «Катар к концу 2020 года будет готов к ЧМ-2022»

сегодня, 19:49

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал про подготовку Катара к проведению ЧМ-2022:

Катар пока не готов к чемпионату мира, но он завершит подготовку раньше, чем любая другая страна. За два года до турнира у них будут готовы стадионы, отели и все остальное. Думаю, этот турнир станет переломным для мира, потому что люди отправятся в Катар и увидят, что предрассудки об арабском мире не имеют под собой оснований. Чемпионат мира поможет этому.

Ранее стало известно, что сборную России могут отстранить от участия на этом турнире. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:34
Америкосы все равно придумают какую-нибудь гадость.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 19:58
Жалко. И его купили. ЧМ нельзя проводить в такой жаре.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 19:52
"и увидят, что предрассудки об арабском мире не имеют под собой оснований"

по-моему, они наоборот все подтверждаются
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