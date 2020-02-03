Инфантино: «Катар к концу 2020 года будет готов к ЧМ-2022»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал про подготовку Катара к проведению ЧМ-2022:
Катар пока не готов к чемпионату мира, но он завершит подготовку раньше, чем любая другая страна. За два года до турнира у них будут готовы стадионы, отели и все остальное. Думаю, этот турнир станет переломным для мира, потому что люди отправятся в Катар и увидят, что предрассудки об арабском мире не имеют под собой оснований. Чемпионат мира поможет этому.
Ранее стало известно, что сборную России могут отстранить от участия на этом турнире.
по-моему, они наоборот все подтверждаются
по-моему, они наоборот все подтверждаются