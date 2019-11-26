Сборную России могут отстранить от участия в ЧМ-2022 в Катаре

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года.
Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Заседание с обсуждением данного вопроса состоится в Париже 9 декабря.
В отчете комитета значится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022. Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Отметим, что участию сборной России в Евро-2020 не должно ничего угрожать (могут лишить права проведения матчей в Санкт-Петербурге), так как турнир проходит под эгидой УЕФА, а ЧМ-2022 организует ФИФА.
Плешивый перенял эти принципы пропаганды с советов, т.к. был закалён в них и чётко знает, как они работают на зрелых свидетелей прошедшего режима. Главное — продолжать обвинять во всём Запад и рассказывать, что Европа загибается, в то время как у нас везде "всё хорошо", "светло" и "замечательно".
Плешивый перенял эти принципы пропаганды с советов, т.к. был закалён в них и чётко знает, как они работают на зрелых свидетелей прошедшего режима. Главное — продолжать обвинять во всём Запад и рассказывать, что Европа загибается, в то время как у нас везде "всё хорошо", "светло" и "замечательно".
Когда никуда не вкладывать, ничего не развивать, а только лишь воровать и разваливать, то несколькими картинками "всехорошести" аховую ситуацию не исправить. Было бы очень очень кстати отстранить сборную от ОИ и ЧМ для обличения кремлёвской коммуналки. Жаль только некоторых спортсменов, которые из кожи вон лезли, по-спортивному, чтобы попасть на эти турниры.
Когда никуда не вкладывать, ничего не развивать, а только лишь воровать и разваливать, то несколькими картинками "всехорошести" аховую ситуацию не исправить. Было бы очень очень кстати отстранить сборную от ОИ и ЧМ для обличения кремлёвской коммуналки. Жаль только некоторых спортсменов, которые из кожи вон лезли, по-спортивному, чтобы попасть на эти турниры.
Нас буржуи гнобят,амы сопли жуем....
Нас буржуи гнобят,амы сопли жуем....
Похоже на ситуацию, когда косолапого, разорившего пасеку, пчёлы загнали в болото... Он обделался, сидит и озирается, размышляя, - типа, его обязательно покусают, но вот как сильно и как долго, пока не известно... Но дело - дрянь...
Похоже на ситуацию, когда косолапого, разорившего пасеку, пчёлы загнали в болото... Он обделался, сидит и озирается, размышляя, - типа, его обязательно покусают, но вот как сильно и как долго, пока не известно... Но дело - дрянь...
Конечно ФИФА знатные попрошайки.....Ну так уж повелось...Капиталисты есть капиталисты...
Что можно придумать прибыльней чем разрешить одной нефтедобывающей стране провести ЧМ у себя...Зимой.. а другой нефтедобывающей стране разрешить участвовать в нем...???
Ну ничего....Сочтемся...
Глядя на потуги этих жадных "друзей Родченкова" первое что вспоминается. Это кадры из кинофильма :
https://youtu.be/xLPgIdg9Rng
Конечно ФИФА знатные попрошайки.....Ну так уж повелось...Капиталисты есть капиталисты...
Что можно придумать прибыльней чем разрешить одной нефтедобывающей стране провести ЧМ у себя...Зимой.. а другой нефтедобывающей стране разрешить участвовать в нем...???
Ну ничего....Сочтемся...
Глядя на потуги этих жадных "друзей Родченкова" первое что вспоминается. Это кадры из кинофильма :