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Сборную России могут отстранить от участия в ЧМ-2022 в Катаре

сегодня, 08:23

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года.

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Заседание с обсуждением данного вопроса состоится в Париже 9 декабря.

В отчете комитета значится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022. Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отметим, что участию сборной России в Евро-2020 не должно ничего угрожать (могут лишить права проведения матчей в Санкт-Петербурге), так как турнир проходит под эгидой УЕФА, а ЧМ-2022 организует ФИФА.

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galem72
galem72 ответил Чист
   114 / 855
сегодня в 12:11
от нас всё скрывают - СМИ деньно и ночно воспевают как у нас хорошо люди живут до 80 лет заработки выше крыши а мир то по своим законам живёт и по другом считает
"...СМИ деньно и ночно воспевают..."

Плешивый перенял эти принципы пропаганды с советов, т.к. был закалён в них и чётко знает, как они работают на зрелых свидетелей прошедшего режима. Главное — продолжать обвинять во всём Запад и рассказывать, что Европа загибается, в то время как у нас везде "всё хорошо", "светло" и "замечательно".
galem72
galem72
   114 / 855
сегодня в 12:03
Следствие 20-летней плешивой стабильности!
Когда никуда не вкладывать, ничего не развивать, а только лишь воровать и разваливать, то несколькими картинками "всехорошести" аховую ситуацию не исправить. Было бы очень очень кстати отстранить сборную от ОИ и ЧМ для обличения кремлёвской коммуналки. Жаль только некоторых спортсменов, которые из кожи вон лезли, по-спортивному, чтобы попасть на эти турниры.
Чист
Чист
   277 / 855
сегодня в 11:59
от нас всё скрывают - СМИ деньно и ночно воспевают как у нас хорошо люди живут до 80 лет заработки выше крыши а мир то по своим законам живёт и по другом считает
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 11:27
Все воры и преступники унижают такую великую страну.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   767 / 855
сегодня в 11:27
Ничего страшнего товарищи, снова создадим свой "международный" чемпионат:-)
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 855
сегодня в 11:17
Доигрались.
амурец
амурец
   567 / 855
сегодня в 10:43
а мы как то всё молча пережёвываем
ОВВ 74
ОВВ 74 ответил 95-shishani-95
   627 / 855
сегодня в 10:29
Пусть поедут, нам нравится, когда эта "страна" позорится перед всем миром!!! Интересно посмотреть на эту "сборную", когда играют на таком турнире без подкупа соперников и организаторов!!!
в какой стране живешь, умник...
BenderBender
BenderBender
   96 / 855
сегодня в 10:22
Воровское государство
ildar_3871
ildar_3871 ответил Garrincha58
   31 / 855
сегодня в 10:08
татарин????
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил ildar_3871
       345 / 855
    сегодня в 10:07
    из за зенита все !
      ildar_3871
      ildar_3871
         31 / 855
      сегодня в 10:05
      во всем виновата наша коррумпированная власть ! чем хуже России им лучше, можно воровать !
      Василий 50
      Василий 50
         522 / 855
      сегодня в 10:05
        Морозовский
        Морозовский
           8 / 855
        сегодня в 09:52
        Посадить всех мухлёвщиков на МРОТ 12130 рублей в месяц с 2020 года и заставить их жрать оставшийся в стране допинг.
        ildar_3871
        ildar_3871 ответил Ruslan Volkov
           31 / 855
        сегодня в 09:48
        Господин наш президент В.В. Путин, сколько мы можем смотреть на все эти издевательства и на наших горе руководителей которые не могут свою задницу закрыть, даже в советское время когда была холодная война нас боялись,нас не только не отстраняли,даже пикать не могли европейцы про это,а сейчас кому не лень Россию хаят,отстраняют,заставляют белым флагом идти,это позор,сколько мы простой народ можем терпеть этот каламбур,нам даже свои не могут показать футбол нормально, сидят в Канделаки ТВ удоды и все показывают себя профессорами футбола
        во всем виновата коруция во власти , воруют миллиардами !
        ildar_3871
        ildar_3871
           31 / 855
        сегодня в 09:43
        из за зенита все !
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
           265 / 855
        сегодня в 09:42
        Господин наш президент В.В. Путин, сколько мы можем смотреть на все эти издевательства и на наших горе руководителей которые не могут свою задницу закрыть, даже в советское время когда была холодная война нас боялись,нас не только не отстраняли,даже пикать не могли европейцы про это,а сейчас кому не лень Россию хаят,отстраняют,заставляют белым флагом идти,это позор,сколько мы простой народ можем терпеть этот каламбур,нам даже свои не могут показать футбол нормально, сидят в Канделаки ТВ удоды и все показывают себя профессорами футбола
        feris1
        feris1
           111 / 855
        сегодня в 09:41
        Очередной заказухой этот беспредел не назовешь (
        Нас буржуи гнобят,амы сопли жуем....
        ildar_3871
        ildar_3871
           31 / 855
        сегодня в 09:39
        Во всеми виноват Дзюба !
        cska plus
        cska plus
           19 / 855
        сегодня в 09:36
        Вообще охренеть можно.
        don_surio
        don_surio
           547 / 855
        сегодня в 09:30
        И на ОИ - 2020 опять под белым флагом поедем. Стыд и позор за таких руководителей.Но мы Великая Держава-опять сглотнем,но поедем.
        time out
        time out
           44 / 855
        сегодня в 09:28
        Раз могут, значит отстранят. Мы уже это проходили с нашими сборными. Ветер известно откуда дует.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           17 / 855
        сегодня в 09:20
        Что твлрят эти уДоды...
        Командир танка
        Командир танка
           396 / 855
        сегодня в 09:16
        может и к лучшему
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
           685 / 855
        сегодня в 09:10
        Поганой метлой гнать из спорта Дюкова, Мутко и прочих дилетантов с запретом на такую деятельность пожизненно.
        mihaluch
        mihaluch
           103 / 855
        сегодня в 09:05
        Дюкова отстранить и всё уладится. Ни в одной стране мира судостроитель не правит футболом.
        particular
        particular
           11 / 855
        сегодня в 09:03
        Наш спорт, в очередной раз, нагнут и отстранят от турниров... Футболу тоже достанется... И, ведь, всё по делу...
        Похоже на ситуацию, когда косолапого, разорившего пасеку, пчёлы загнали в болото... Он обделался, сидит и озирается, размышляя, - типа, его обязательно покусают, но вот как сильно и как долго, пока не известно... Но дело - дрянь...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           23 / 855
        сегодня в 08:57
        Думаю "договоряться"....
        Конечно ФИФА знатные попрошайки.....Ну так уж повелось...Капиталисты есть капиталисты...
        Что можно придумать прибыльней чем разрешить одной нефтедобывающей стране провести ЧМ у себя...Зимой.. а другой нефтедобывающей стране разрешить участвовать в нем...???
        Ну ничего....Сочтемся...
        Глядя на потуги этих жадных "друзей Родченкова" первое что вспоминается. Это кадры из кинофильма :

        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
           29 / 855
        сегодня в 08:39
        3.14...... те и другие. "Слава КПСС!"
        Faustello
        Faustello
           63 / 855
        сегодня в 08:35
        Таракан расслабленно выдохнул, теперь можно ещё лет 5 сидеть спокойно в сборной и не боятся позора.
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