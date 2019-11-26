Сборную России могут отстранить от участия в ЧМ-2022 в Катаре

сегодня, 08:23

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( WADA ) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года.

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ). Заседание с обсуждением данного вопроса состоится в Париже 9 декабря.

В отчете комитета значится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ -2022. Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде ( CAS ).