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Григорян: «Соболев за счет своего характера может далеко пойти»

сегодня, 20:30

Главный тренер армянского «Урарту» Александр Григорян в эфире программы «Тотальный футбол» поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов»:

 Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти.

Зе Луиш — другого стиля нападающий. Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем.

Мастерство Соболева пока еще не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удается. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона.

Ранее о Соболеве высказался бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов.

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Все комментарии
Bordend
Bordend
сегодня в 20:37
Клуб с 10-го места никак не может быть топовым.
beefs
beefs
сегодня в 20:37
Весна покажет...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 20:36
Одним характером сыт не будешь.
VAN ARM
VAN ARM ответил alexgurzan
сегодня в 20:32
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