Григорян: «Соболев за счет своего характера может далеко пойти»

Главный тренер армянского «Урарту» в эфире программы «Тотальный футбол» поделился мнением о переходе нападающего в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов»:

Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти.

Зе Луиш — другого стиля нападающий. Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем.

Мастерство Соболева пока еще не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удается. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона.