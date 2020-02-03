Григорян: «Не верю в чемпионство „Лейпцига“ в Германии»

Главный тренер армянского «Урарту» в эфире программы «Тотальный футбол» оценил перспективы «РБ Лейпциг» в борьбе за чемпионство в Бундеслиге, а также поделился мнением о работе наставников МЮ и «Ман Сити» :

Мы видим главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, но не бывает тренера, который сформировался бы к 34-м годам. Поэтому пока не верю в претензии «Лейпцига» на чемпионство в Германии.