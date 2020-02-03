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Григорян: «Не верю в чемпионство „Лейпцига“ в Германии»

сегодня, 20:40

Главный тренер армянского «Урарту» Александр Григорян в эфире программы «Тотальный футбол» оценил перспективы «РБ Лейпциг» в борьбе за чемпионство в Бундеслиге, а также поделился мнением о работе наставников МЮ Оле-Гуннара Сульшера и «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы:

Мы видим главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, но не бывает тренера, который сформировался бы к 34-м годам. Поэтому пока не верю в претензии «Лейпцига» на чемпионство в Германии.

Сульшер в нескольких матчах АПЛ показал интересные тренерские решения, но команда не воплотила их в жизнь. Гвардиола в отсутствие результата показывает нам высочайший пилотаж в тактической оснащенности команды и изменении построений в зависимости от соперника. «Ман Сити» в контроле мяча напоминает «Барселону», но очков набирает мало.

Ранее Григорян поделился мнением о новичке «Спартака» Александре Соболеве.

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:45
"не бывает тренера, который сформировался бы к 34-м годам"

"Таким образом Андре стал самым молодым тренером, выигравшим европейский трофей. В день финала ему исполнилось 33 года и 213 дней, и Виллаш-Боаш превзошёл достижение Джанлуки Виалли, который вместе с «Челси» выиграл Кубок кубков 1997/98 в возрасте 33 лет и 308 дней"
Акылбек Еркинбек
Акылбек Еркинбек
сегодня в 21:04
Сами сливают матчи
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