Главный тренер армянского «Урарту» Александр Григорян в эфире программы «Тотальный футбол» оценил перспективы «РБ Лейпциг» в борьбе за чемпионство в Бундеслиге, а также поделился мнением о работе наставников МЮ Оле-Гуннара Сульшера и «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы:
Мы видим главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, но не бывает тренера, который сформировался бы к 34-м годам. Поэтому пока не верю в претензии «Лейпцига» на чемпионство в Германии.
Сульшер в нескольких матчах АПЛ показал интересные тренерские решения, но команда не воплотила их в жизнь. Гвардиола в отсутствие результата показывает нам высочайший пилотаж в тактической оснащенности команды и изменении построений в зависимости от соперника. «Ман Сити» в контроле мяча напоминает «Барселону», но очков набирает мало.
Ранее Григорян поделился мнением о новичке «Спартака» Александре Соболеве.
"Таким образом Андре стал самым молодым тренером, выигравшим европейский трофей. В день финала ему исполнилось 33 года и 213 дней, и Виллаш-Боаш превзошёл достижение Джанлуки Виалли, который вместе с «Челси» выиграл Кубок кубков 1997/98 в возрасте 33 лет и 308 дней"
"Таким образом Андре стал самым молодым тренером, выигравшим европейский трофей. В день финала ему исполнилось 33 года и 213 дней, и Виллаш-Боаш превзошёл достижение Джанлуки Виалли, который вместе с «Челси» выиграл Кубок кубков 1997/98 в возрасте 33 лет и 308 дней"