ГлавнаяНовости

Корнаухов: «Соболев хорошо видит защитников и здорово прячется за них»

сегодня, 20:21

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов в эфире программы «Тотальный футбол» поделился мнением о новичке «Спартака» форварде Александре Соболеве:

Соболев — это человек штрафной, потому что не бегает по всему полю. Он хорошо видит защитников и здорово прячется за них. Если он находится в штрафной, то всегда нацелен на борьбу. Нужно смотреть, как он будет играть в топ-клубе, где команда много владеет мячом. В таких матчах не будет времени и лишнего пространства. Вот тут большой вопрос, будет у него получаться или нет. Потому что длинные верховые передачи он играет хорошо. В «Спартаке» он будет под большим давлением, чем в «Крыльях Советов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сигурдссон: «Российский чемпионат более агрессивный, чем исландский»
Сегодня, 20:41 Комментарии0
Григорян: «Не верю в чемпионство „Лейпцига“ в Германии»
Сегодня, 20:40 Комментарии0
Григорян: «Соболев за счет своего характера может далеко пойти»
Сегодня, 20:30 Комментарии4
Караваев: «Надеюсь, у Смолова всё получится в „Сельте“»
Сегодня, 19:39 Комментарии2
Слуцкий: «Уремович с Сантосом будут самой быстрой парой защитников в РПЛ»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Сергей Миронов: «Совет Думы поддержал кандидатуру Газзаева»
Сегодня, 18:55 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 20:41
Еще не играл, а уже легендой спартака сделали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:40
Прекрасная характеристика для форварда топ-команды РПЛ (несмотря на незавидное положение москвичей в турнирной таблице, по - прежнему считаю "Спартак" топ-командой) : "Хорошо видит защитников и здорово прячется за них". Хотя для РПЛ и этого достаточно, чтобы быть хорошим футболистом.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:34
По мне так слишком сильно соболя распиарили,средний игрок.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:29
Сейчас "прячется за них",потом будет "прятаться от них".Возможно,но не точно.Пусть растёт,хоть в "Спартаке",лишь бы не канул в финансовую пучину РПЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100