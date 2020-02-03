Корнаухов: «Соболев хорошо видит защитников и здорово прячется за них»

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов в эфире программы «Тотальный футбол» поделился мнением о новичке «Спартака» форварде :

Соболев — это человек штрафной, потому что не бегает по всему полю. Он хорошо видит защитников и здорово прячется за них. Если он находится в штрафной, то всегда нацелен на борьбу. Нужно смотреть, как он будет играть в топ-клубе, где команда много владеет мячом. В таких матчах не будет времени и лишнего пространства. Вот тут большой вопрос, будет у него получаться или нет. Потому что длинные верховые передачи он играет хорошо. В «Спартаке» он будет под большим давлением, чем в «Крыльях Советов».