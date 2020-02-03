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Сигурдссон: «Российский чемпионат более агрессивный, чем исландский»

сегодня, 20:41

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон сравнил российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Исландии.

Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики. В матче с «Сочи» у меня была первая серьёзная травма в карьере. Против ЦСКА многие команды действуют жёстко, но в том матче «Сочи» играл чересчур агрессивно.

В таких ситуациях хотелось бы видеть более активное вмешательство судей в процесс. Не хочу жаловаться – бессмысленно. Сейчас уже ничего не изменишь.

Ранее Арнор поделился мнением об английской Премьер-Лиге. 

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 22:06
Скучный у нас футбол. Не для болельщиков, а на результат играют. Все вмести совместить не могут.
cska plus
cska plus
сегодня в 21:53
Человек сказал правду.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:59
Болельщики дожили до этого прекрасного момента, когда РПЛ сравнивают с исландским чемпионатом.
Исландца спросили, он ответил. Что не так? Не с Гондурасом же ему сравнивать!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:50
Болельщики дожили до этого прекрасного момента, когда РПЛ сравнивают с исландским чемпионатом.
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