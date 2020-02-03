Сигурдссон: «Российский чемпионат более агрессивный, чем исландский»

Полузащитник ЦСКА сравнил российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Исландии.

Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики. В матче с «Сочи» у меня была первая серьёзная травма в карьере. Против ЦСКА многие команды действуют жёстко, но в том матче «Сочи» играл чересчур агрессивно.

В таких ситуациях хотелось бы видеть более активное вмешательство судей в процесс. Не хочу жаловаться – бессмысленно. Сейчас уже ничего не изменишь.