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Уткин раскритиковал Гинера за идею расширения РПЛ за счет клубов из СНГ

сегодня, 21:03

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о предложении президента ЦСКА Евгения Гинера расширить РПЛ за счет иностранных клубов:

Я посмотрел интервью Гинера Нобелю Арустамяну. Боже мой, какая тоска. Ведь там нет ни одного живого слова, вообще ничего. Просто удивительно, какая пустота у Евгения Ленноровича вместо воображения. Действительно, менеджер XX века в XXI веке.

Самая его румяная и животрепещущая мысль – это расширение Премьер-Лиги за счет клубов из ближнего зарубежья, хотя это такое отжившее слово – за счет клубов из Казахстана, Армении, Грузии. Там же сильные команды, говорит Евгений Леннорович.

Евгений Леннорович, извините, у меня такой вопрос, а вы храните сбережения в казахстанской, армянской, грузинской валюте, нет? А кто слышал про сильные клубы из Казахстана, Армении, Грузии? А что случилось с расширением лиги за счет Украины, вы помните?

Но самое потрясающее: мы уже не надеемся, что сильные клубы будут в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, во Владикавказе? Мы уже об этом не думаем, нам это не нужно? Нам нужно, что в Казахстане были сильные клубы?

Ну что ж, прекрасная идея. Самое главное – новая, животрепещущая. Что надо сделать, чтобы стать сильнее? Объединиться со слабаками.

И еще. Не то что главный, но такой сквозной пафос Гинера: я все делаю правильно, посмотрите – на свои ресурсы, растим молодых, то-се, пятое-десятое. Что будет, если мы станем привозить сюда бывших обладателей «Золотого мяча», кому это надо?

И это говорит человек, который а момент своего прихода побил трансферные рекорды, добился с помощью этого качественного усиления большого успеха – выигрыша еврокубка. И вот сейчас... Ну что говорить – все в прошлом.

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 22:08
КХЛ от этого не пострадала .....
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 21:49
Я тоже читал интервью Гинера. И у меня возникло ощущение что Гинер не хочет вбухивать в ЦСКА деньги и причем личные. Они хорошо работают со спонсорами хорошо работают вообще по всем направлениям, есть четкие задачи и они их добиваются часто вопреки всему. Есть чёткая позиция во всем. Но конечно хотелось бы улучшить наш чемпионат, и коммерческую привлекательность и окупаемость клубов. Гинер как раз владеет ситуацией и делает хорошо свое дело! А вот Уткин - просто Блогер. Причем я поня что Блогер пустозвон! Ему хайп нужен вот он и умничает! Тоже что-ли блогером стать! Это же просто!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 21:43
Правду сказал.
Александр Белоусов
Александр Белоусов
сегодня в 21:32
А Вася дело говорит. Хорошим толчком к развитию футбола в России стала бы самоокупаемость клубов. Разве правильно, когда сильнейшие команды страны потому и сильнейшие, что имеют за плечами мощных спонсоров в лице национальных компаний и могут позволить себе большие по российским меркам финансовые потери без серьёзных последствий? А как же команды, финансируемые из бюджета области (края, республики), чьё существование длится ровно столько, сколько у главы региона терпения? Пора бы уже прекращать подобную практику и начинать зарабатывать деньги, а не вливать их в бездонную яму под названием "российский футбол". Извините, накипело.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:24
Жёстко так жирный по харьковскому прошёлся!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:13
Я против расширения ПЛ за счёт зарубежных клубов. Это может привести к повышению класса зарубежных клубов за счёт Российских клубов из ФНЛ, которые не выйдут в ПЛ и останутся на прежнем уровне
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