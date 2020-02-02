УЕФА поздравил Карпина с днем рождения и вспомнил его гол «Барселоне»

Официальный твиттер УЕФА поздравил главного тренера «Ростова» с днем рождения. Российскому специалисту исполнился 51 год.

Валерий Карпин начал забивать еще очень давно! Вспоминаем его гол «Барсе» в 1994 году и поздравляем легенду «Спартака» и тренера «Ростова» c днем рождения!