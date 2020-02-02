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УЕФА поздравил Карпина с днем рождения и вспомнил его гол «Барселоне»

сегодня, 18:38

Официальный твиттер УЕФА поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с днем рождения. Российскому специалисту исполнился 51 год.

Валерий Карпин начал забивать еще очень давно! Вспоминаем его гол «Барсе» в 1994 году и поздравляем легенду «Спартака» и тренера «Ростова» c днем рождения!

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:48
Присоединяюсь. Валера с днем рождения!
Здоровья и успехов на профессиональном поприще!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:48
Здоровья!
Vadik
Vadik
сегодня в 18:47
С Днём рождения!!!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 18:47
Валеру с днюхой! А федун игнорирует.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:44
Мог ли подумать тогда Карпин, когда забивал мяч Барселоне, что в будущем он будет тренировать пердивный ростов, проигрывая с ним 6-1 в Питере?
LOpp
LOpp
сегодня в 18:43
С днюхой Валерий Георгиевич!
Красиво Барселоне забил.
drug01
drug01
сегодня в 18:43
Большая честь и уважение!!!
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 18:41
А легенды из СПб могут только похвастаться голами Дюделанджу Дандолку и Лариссе!!
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 18:40
С ДР Валера!
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