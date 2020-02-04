Месси играл в последних матчах с повреждением бедра

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сегодня, 17:52

По информации СМИ , нападающий «Барселоны» играл в последних матчах с небольшим повреждением бедра.

Сообщается, что тренерский штаб и руководство знают о характере травмы капитана команды, но его физическое состояние в целом позволяет выходить на поле.

Источника отмечает, что одной из причин повреждения может изменения в системе тренировок при новом тренере Кике Сетьене. Работа стала более интенсивной по сравнению с установками Эрнесто Вальверде. Медицинский штаб команды следит за ситуацией, и готов в случае необходимости дать Месси отдых и восстановление.

Также недавно появилась информация о стычке Месси и Жерара Пике на тренировке команды.