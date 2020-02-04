Месси играл в последних матчах с повреждением бедра

По информации СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси играл в последних матчах с небольшим повреждением бедра.
Сообщается, что тренерский штаб и руководство знают о характере травмы капитана команды, но его физическое состояние в целом позволяет выходить на поле.
Источника отмечает, что одной из причин повреждения может изменения в системе тренировок при новом тренере Кике Сетьене. Работа стала более интенсивной по сравнению с установками Эрнесто Вальверде. Медицинский штаб команды следит за ситуацией, и готов в случае необходимости дать Месси отдых и восстановление.
Также недавно появилась информация о стычке Месси и Жерара Пике на тренировке команды.