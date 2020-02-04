Триппьер перенёс операцию и может восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

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сегодня, 17:19

Защитник «Атлетико» перенес операцию и приступил к процессу восстановления.

Напомним, 29-летний игрок в январе получил повреждение в области паха в матче с мадридским «Реалом». Операция прошла успешно, игрок начал восстановление.

В «Атлетико» надеются на восстановление Кирана к первому матчу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (18 февраля).

В текущем сезоне Триппьер сыграл в 22 матчах за «матрасников», отличившись четырьмя ассистами.

Также «Атлетико» рассчитывает на восстановление нападающего Диего Косты к встрече с «Ливерпулем».