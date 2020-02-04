«Лилль» обыграл «Ренн» и приблизился к нему в таблице Лиги 1

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на домашнем стадионе обыграл «Ренн» благодаря голу нападающего Лоика Реми на 4-й минуте встречи.
В турнирной таблице «Лилль» занимает четвертую строчку (37 очков), «Ренн» на третьей позиции (40 очков).
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» - «Ренн» 1:0 (1:0)
Голы: Реми 4
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Иконе, Андре, Ренату Санчеш, Бамба (Шека 87), Осимхен, Реми (Луис Араужо 68)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Мауасса, Рафаэл (Дель Кастильо 34), Буриго, Насименто Коста, Таи (Да Кунья 84), Гбохо (Хуну 68), Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Иконе 44, Траоре 54, Реми 56, Ренату Санчеш 83
Судья: Амель Жоан.
В прошлом туре «бульдоги» обыграли «Страсбур».