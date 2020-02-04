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«Лилль» обыграл «Ренн» и приблизился к нему в таблице Лиги 1

вчера, 22:54
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В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на домашнем стадионе обыграл «Ренн» благодаря голу нападающего Лоика Реми на 4-й минуте встречи.

В турнирной таблице «Лилль» занимает четвертую строчку (37 очков), «Ренн» на третьей позиции (40 очков).

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Ренн» 1:0 (1:0)
Голы: Реми 4

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Иконе, Андре, Ренату Санчеш, Бамба (Шека 87), Осимхен, Реми (Луис Араужо 68)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Мауасса, Рафаэл (Дель Кастильо 34), Буриго, Насименто Коста, Таи (Да Кунья 84), Гбохо (Хуну 68), Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Иконе 44, Траоре 54, Реми 56, Ренату Санчеш 83

Судья: Амель Жоан.

В прошлом туре «бульдоги» обыграли «Страсбур».

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