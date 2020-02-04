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«Монако» одержал минимальную победу над «Анже»

вчера, 22:53
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

«Монако» обыграл «Анже» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Монако» (32) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Анже» (30) - 13-й.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Анже» 1:0 (1:0)
Гол: Йоветич 18

«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриен Силва, Головин, Фабрегас (Тчуамени 58), Бен-Йеддер, Йоветич (Кейта 71)
Главный тренер: Роберт Морено.

«Анже»: Петкович, Мансо, Траоре, Павлович, Думбия, Сантамария, Тиуб, Фулджини, Капель (Нинга 77), Бобишон (Перейра Лаге 61), Алиуи (Баокен 67)
Главный тренер: Мулен Стефан.

Предупреждения: Траоре 55, Адриен Силва 73, Тчуамени 79, Фулджини 82

Судья: Стина Жереми.

В прошлом туре «Монако» уступил «Ниму».

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
вчера в 23:59
Хоть так
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 23:41
С победой.
beefs
beefs
вчера в 23:35
Наконец...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:29
Авторам заметки: минимальной победы не бывает. Бывает победа с минимальным счетом.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:14
Минимальная но очень важная победа.
drug01
drug01
вчера в 23:14
С очень важной ПОБЕДОЙ !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:55
Тяжело очки даются. Думаю , Морено долго не протянет.
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