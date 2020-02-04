«Монако» одержал минимальную победу над «Анже»

«Монако» обыграл «Анже» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
«Монако» (32) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Анже» (30) - 13-й.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Анже» 1:0 (1:0)
Гол: Йоветич 18
«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриен Силва, Головин, Фабрегас (Тчуамени 58), Бен-Йеддер, Йоветич (Кейта 71)
Главный тренер: Роберт Морено.
«Анже»: Петкович, Мансо, Траоре, Павлович, Думбия, Сантамария, Тиуб, Фулджини, Капель (Нинга 77), Бобишон (Перейра Лаге 61), Алиуи (Баокен 67)
Главный тренер: Мулен Стефан.
Предупреждения: Траоре 55, Адриен Силва 73, Тчуамени 79, Фулджини 82
Судья: Стина Жереми.
В прошлом туре «Монако» уступил «Ниму».