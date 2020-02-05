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Рио Фердинанд заявил, что ван Дейк не претендует на титул игрока года в АПЛ

сегодня, 08:40

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что центрбек «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не является претендентом на звание игрока года в английской Премьер-Лиге.

Думаю, что, он, бесспорно, является лучшим защитником мира, лучшим центрбеком мира сейчас. Он получил бы мой голос как лучший защитник, лучший центральный защитник, но не получил бы его как игрок года. По моему мнению, на награду претендуют несколько других игроков.

Отметим, что, по данным СМИ, «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с ван Дейком. Сообщалось, что заключение нового договора с игроком является одним из приоритетов клуба.

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