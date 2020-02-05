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Канал beIN SPORTS сообщил об отстранении России от участия в ЧМ-2022

сегодня, 13:11

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Канал сослался на источник в ВАДА. При этом собеседник журналистов не раскрыл детали решения агентства.

Отметим, что ВАДА пока не подтвердило информацию об отстранении.

Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Срок действия санкции – четыре года. Решение не вступило в силу, поскольку российские власти не согласились с отстранением страны от соревнований. Вскоре в Спортивном арбитражном суде в Лозанне начнется разбирательство по этому делу. До вердикта суда решение ВАДА не вступит в силу. 

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Все комментарии
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 13:49
да уж!скорее всего это вранье!
Faustello
Faustello ответил Тень Аналитика
сегодня в 13:47
Цорн подтянется в ФНЛ скоро, у них там своя волна)
нью вейв пигс фэнээлс ))
yasukuni
yasukuni ответил Евгений Сибель
сегодня в 13:46
Белорусов с Казахами забыл
Что-то я сомневаюсь, что Батька между ФИФА и Рашкой выберет Рашку.
yasukuni
yasukuni ответил Чист
сегодня в 13:45
ФИФА не такая шушара там умеют деньги считать и на поводу у ВАДА не пойдёт - кому то очень хочется не допущения России -но как говорится мечтать не вредно
А какое дело ФИФА до России?! Это вам не Бразилию с Италией выгнать, тогда действительно на бабки попадут.

Зато Сочи няш-няш-няш, .а мутка ирой Всея Руси и ея окрестностей.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:42
Хрень..
Чист
Чист
сегодня в 13:39
ФИФА не такая шушара там умеют деньги считать и на поводу у ВАДА не пойдёт - кому то очень хочется не допущения России -но как говорится мечтать не вредно
Медив
Медив ответил Тень Аналитика
сегодня в 13:39
Это правительство Непала уже подтверждало (в Катаре разнорабочие в основном непальцы). А суть цифр просто в том, что в Катаре не соблюдаются права человека, и при этом их ни от чего не отстраняют и т.п. Закрывают глаза. Разнорабочие работают без страховок, без прав и т.п.
Если они могут в любой момент вернуться пасти своих яков, то какое ж это рабство? Это безысходность, но это уже не вина Катара. Они не нанимались делать всех в этом мире богатыми и счастливыми. Только большинство глав конфедераций на выборах хозяина ЧМ2022.
Вобщем не особо честно пинать на арабов за то, что все остальное человечество любит деньги так же, как и они
112910415
112910415
сегодня в 13:35
это юмор такой своеобразный
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Faustello
сегодня в 13:35
ЦОРН? с Баду и Ко? ))
Цорн подтянется в ФНЛ скоро, у них там своя волна)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Master ШиФу
сегодня в 13:29
Че за бред? Откуда такие цифры? Даже если это правда в чем вина государства?
Это правительство Непала уже подтверждало (в Катаре разнорабочие в основном непальцы).

А суть цифр просто в том, что в Катаре не соблюдаются права человека, и при этом их ни от чего не отстраняют и т.п. Закрывают глаза. Разнорабочие работают без страховок, без прав и т.п.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:29
Тебя не отстранят от ЧМ, если ты не пройдёшь отбор на этот ЧМ. СинкэбаутИт
Faustello
Faustello ответил Тень Аналитика
сегодня в 13:26
Ну все, теперь можно организовывать альтернативный ЧМ с Никарагуа и Сирией. Да, еще ЦАР подтянется, наверное.
ЦОРН? с Баду и Ко? ))
Faustello
Faustello
сегодня в 13:25
Усатый таракан - прямой выгодоприобретатель данного решения. Как грится и рыбку съел (продлив контракт) и на х сел (за результаты можно не парится).
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответил Тень Аналитика
сегодня в 13:24
Ну все, теперь можно организовывать альтернативный ЧМ с Никарагуа и Сирией. Да, еще ЦАР подтянется, наверное.
Белорусов с Казахами забыл
San Skra
San Skra
сегодня в 13:23
ВАДА может отстранять? У нее есть такие полномочия? Я думал она может только рекомендовать ФИФА отстранить кого-либо, а ФИФА уже принимает решение.
Соккер как всегда печатает всякую муть.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Тень Аналитика
сегодня в 13:20
Смешно, что этот ЧМ пройдет в Катаре, который покупает все чемпионаты подряд и в котором при строительстве объектов погибли уже 2000 "рабов"... Ладно бы еще честно проходил.
Че за бред? Откуда такие цифры? Даже если это правда в чем вина государства?
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 13:17
Смешно, что этот ЧМ пройдет в Катаре, который покупает все чемпионаты подряд и в котором при строительстве объектов погибли уже 2000 "рабов"... Ладно бы еще честно проходил.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:15
Что б вы сдохли в ВАДА ! Никогда никому такого не желал ! Прости Господи !
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 13:15
Ну все, теперь можно организовывать альтернативный ЧМ с Никарагуа и Сирией. Да, еще ЦАР подтянется, наверное.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:14
Скоро опровергнут)
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