Канал beIN SPORTS сообщил об отстранении России от участия в ЧМ-2022

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сегодня, 13:11

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года по решению Всемирного антидопингового агентства ( ВАДА ).

Канал сослался на источник в ВАДА . При этом собеседник журналистов не раскрыл детали решения агентства.

Отметим, что ВАДА пока не подтвердило информацию об отстранении.