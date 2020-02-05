Канал beIN SPORTS сообщил об отстранении России от участия в ЧМ-2022

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Канал сослался на источник в ВАДА. При этом собеседник журналистов не раскрыл детали решения агентства.
Отметим, что ВАДА пока не подтвердило информацию об отстранении.
Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Срок действия санкции – четыре года. Решение не вступило в силу, поскольку российские власти не согласились с отстранением страны от соревнований. Вскоре в Спортивном арбитражном суде в Лозанне начнется разбирательство по этому делу. До вердикта суда решение ВАДА не вступит в силу.
Зато Сочи няш-няш-няш, .а мутка ирой Всея Руси и ея окрестностей.
Зато Сочи няш-няш-няш, .а мутка ирой Всея Руси и ея окрестностей.
Вобщем не особо честно пинать на арабов за то, что все остальное человечество любит деньги так же, как и они
Вобщем не особо честно пинать на арабов за то, что все остальное человечество любит деньги так же, как и они
А суть цифр просто в том, что в Катаре не соблюдаются права человека, и при этом их ни от чего не отстраняют и т.п. Закрывают глаза. Разнорабочие работают без страховок, без прав и т.п.
А суть цифр просто в том, что в Катаре не соблюдаются права человека, и при этом их ни от чего не отстраняют и т.п. Закрывают глаза. Разнорабочие работают без страховок, без прав и т.п.
Соккер как всегда печатает всякую муть.
Соккер как всегда печатает всякую муть.