ФИФА не подтвердила данные об отстранении сборной России от ЧМ-2022

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сегодня, 13:53

Международная федерация футбола ( ФИФА ) не подтвердила данные о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года. По этому вопросу высказались в пресс-службе ФИФА .

Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол.