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ФИФА не подтвердила данные об отстранении сборной России от ЧМ-2022

сегодня, 13:53

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила данные о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года. По этому вопросу высказались в пресс-службе ФИФА.

Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол.  

Ранее телеканал beIN SPORTS сообщил, что сборную России отстранили от участия в ЧМ-2022 по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 15:13
Арабы желаемое за действительное выдали?...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:13
Что они (ФИФА)заломались как 82,бояться какой то непонятный комитет.Невольно поверишь в мировой заговор против России,если незаговор то очень сильную неприязнь.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:11
ФИФА будет отбиваться до последнего.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:08
Конченные чинуши.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:07
Без комментариев
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:04
Кто-то раньше времени выдал желаемое за действительное.40и.
Grey33
Grey33
сегодня в 15:04
Прежде всего, реальное решение об отстранении возможно только после разбирательства дела в КАС. Оно скорее всего будет в пользу ВАДы и в результате очень велика вероятность, что в конце концов отстранят.
Непонятно, что тогда будет с отборочным турниром, если лишат и его, то рейтинг сборной упадёт так низко, что отбор на все последующие турниры будет почти нереальным.
Кстати и в Катар России отобраться будет чертовски сложно, учитывая посев в третьей корзине и формулу отбора, при которой надо выиграть свою группу. Так что даже если до отбора нас допустят, в Катар мы с вероятностью 90% не поедем.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:04
Фигня всё это! В отборе в Катар будем играть, только не отберёмся ни хрена, если тренером останется усатый индюк! Там отбор намного жёстче, чем халява на ЧЕ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:03
не подтвердила, но и не опровергла
Timeless
Timeless
сегодня в 15:01
ЧТД )
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:45
В ФИФЕ знают, кого не надо бояться в футболе...
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 14:20
ФИФА очень очень влиятельная организация...может влиять даже на решения правительств не дружественных России стран ...ей какая-то там ВАДА это лишь вшивая конторка ...очень многие среди проффесиональных футболистов принимают допинг...что бы слушать какое то там ВАДА
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:10
клоуны
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