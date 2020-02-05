ФИФА не подтвердила данные об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила данные о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года. По этому вопросу высказались в пресс-службе ФИФА.
Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол.
Ранее телеканал beIN SPORTS сообщил, что сборную России отстранили от участия в ЧМ-2022 по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Непонятно, что тогда будет с отборочным турниром, если лишат и его, то рейтинг сборной упадёт так низко, что отбор на все последующие турниры будет почти нереальным.
Кстати и в Катар России отобраться будет чертовски сложно, учитывая посев в третьей корзине и формулу отбора, при которой надо выиграть свою группу. Так что даже если до отбора нас допустят, в Катар мы с вероятностью 90% не поедем.
Непонятно, что тогда будет с отборочным турниром, если лишат и его, то рейтинг сборной упадёт так низко, что отбор на все последующие турниры будет почти нереальным.
Кстати и в Катар России отобраться будет чертовски сложно, учитывая посев в третьей корзине и формулу отбора, при которой надо выиграть свою группу. Так что даже если до отбора нас допустят, в Катар мы с вероятностью 90% не поедем.