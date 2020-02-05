В РУСАДА прокомментировали данные о недопуске сборной России к ЧМ-2022

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ) Маргарита Пахноцкая прокомментировала данные, согласно которым сборной России запретили участие в чемпионате мира 2022 года.

Ранее телеканал beIN SPORTS сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство ( WADA ) уведомило российскую сторону о запрете на участие в ЧМ -2022.

Информация, представленная в СМИ , совершенно не отражает реальность. Во-первых, уведомить национальную федерацию о каких-либо критериях или ограничениях может только международная федерация, которая эти критерии может получить только от МОК или WADA . Насколько я знаю, никакого уведомления от ФИФА нет.