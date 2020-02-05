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В РУСАДА прокомментировали данные о недопуске сборной России к ЧМ-2022

сегодня, 15:48

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала данные, согласно которым сборной России запретили участие в чемпионате мира 2022 года.

Ранее телеканал beIN SPORTS сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило российскую сторону о запрете на участие в ЧМ-2022.

Информация, представленная в СМИ, совершенно не отражает реальность. Во-первых, уведомить национальную федерацию о каких-либо критериях или ограничениях может только международная федерация, которая эти критерии может получить только от МОК или WADA. Насколько я знаю, никакого уведомления от ФИФА нет.

Во-вторых, говорить о каких-то отстранениях сегодня преждевременно. РУСАДА имеет статус соответствия, и так будет продолжаться до решения CAS. Каким бы оно ни было, РУСАДА сохранит функции, права и обязанности на территории России и в международном сообществе.  

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:21
Получите уведомление в день отлёта,какие проблемы? Воевать,так воевать,по всем фронтам! Тут главное,чтобы ,как сделал СССР,не покрыть себя позором,участвуя в нацистской Олимпиаде.Остальное-переживём.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:19
РУСАДА лучше бы вообще молчало.
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