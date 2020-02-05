В РУСАДА прокомментировали данные о недопуске сборной России к ЧМ-2022

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала данные, согласно которым сборной России запретили участие в чемпионате мира 2022 года.
Ранее телеканал beIN SPORTS сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило российскую сторону о запрете на участие в ЧМ-2022.
Информация, представленная в СМИ, совершенно не отражает реальность. Во-первых, уведомить национальную федерацию о каких-либо критериях или ограничениях может только международная федерация, которая эти критерии может получить только от МОК или WADA. Насколько я знаю, никакого уведомления от ФИФА нет.
Во-вторых, говорить о каких-то отстранениях сегодня преждевременно. РУСАДА имеет статус соответствия, и так будет продолжаться до решения CAS. Каким бы оно ни было, РУСАДА сохранит функции, права и обязанности на территории России и в международном сообществе.