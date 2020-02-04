Рыков: «О том, что в „Динамо“ пришёл помощник Клоппа, узнавали из прессы»

Защитник «Динамо» прокомментировал назначение бывшего помощника главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост спортивного директора московской команды.

Удивились ли приходу Бувача? Да. Как-то неожиданно все случилось. Никто ничего заранее не знал. Бувач приехал к нам на сборы, его представили. Но какого-то общения со спортивным директором пока не было. У меня, по крайней мере.

Бувач мог оказаться в лондонском «Арсенале»… Его же там рассматривали как тренера, насколько я знаю. А к нам он пришел спортивным директором. Для него это что-то новое. Посмотрим, как все получится.

Смотрит ли он тренировки? Конечно. Вот уже четыре дня ни одной не пропускает. Но сначала он познакомился с тренерами. Им важнее найти диалог, понять, куда двигаться дальше. А разговор с командой еще впереди.

Давит ли авторитет Бувача? Такого точно нет. Если честно, половина команды была не в курсе, кто это такой. Всю информацию — про Клоппа и так далее — узнавали из прессы.