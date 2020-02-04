ГлавнаяНовости

Рыков: «О том, что в „Динамо“ пришёл помощник Клоппа, узнавали из прессы»

сегодня, 22:18

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал назначение бывшего помощника главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувача на пост спортивного директора московской команды.

Удивились ли приходу Бувача? Да. Как-то неожиданно все случилось. Никто ничего заранее не знал. Бувач приехал к нам на сборы, его представили. Но какого-то общения со спортивным директором пока не было. У меня, по крайней мере.

Бувач мог оказаться в лондонском «Арсенале»… Его же там рассматривали как тренера, насколько я знаю. А к нам он пришел спортивным директором. Для него это что-то новое. Посмотрим, как все получится.

Смотрит ли он тренировки? Конечно. Вот уже четыре дня ни одной не пропускает. Но сначала он познакомился с тренерами. Им важнее найти диалог, понять, куда двигаться дальше. А разговор с командой еще впереди.

Давит ли авторитет Бувача? Такого точно нет. Если честно, половина команды была не в курсе, кто это такой. Всю информацию — про Клоппа и так далее — узнавали из прессы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Долгов: «Подойти к сезону без травм важнее победы на турнире в Катаре»
Сегодня, 21:50 Комментарии1
Кутепов об отставке Кононова: «Стечение обстоятельств, нормальная ситуация»
Сегодня, 17:58 Комментарии4
Кутепов: «В „Сельту“ вряд ли бы поехал. „Спартак“ лучше»
Сегодня, 17:36 Комментарии35
Смородская: «Работать с Сёминым сложно, возраст берёт своё»
Сегодня, 16:02 Комментарии23
Игонин: «Черчесов уже разработал план противостояния Бельгии»
Сегодня, 15:44 Комментарии13
На матчи Евро в Петербурге пригласят детей со сложным положением
Сегодня, 14:36 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100