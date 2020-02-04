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Тихонов: «Состав „Спартака“ 97–98 годов сейчас боролся бы за золото РПЛ»

вчера, 23:35

Бывший капитан и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение о том, что команда красно-белых образца 1997-1998 годов боролась бы за золотые медали в нынешнее время.

Если взять состав 1997–1998 годов, то конкуренцию в борьбе за золото, конечно, составляли бы. Как минимум были бы на месте выше нынешнего. Сейчас-то ниже уже некуда. В «Спартаке» мы многое вытаскивали на характере, а не только на мастерстве. Бывало, выходишь на разминку в матче Лиги чемпионов и чувствуешь: сил нет. Тренировки были тяжёлыми, график — предельно плотным. И как играть? Доставали как-то внутренние резервы. Я уверен, что футбол Романцева был бы жизнеспособен и в сегодняшних реалиях. После каждой тренировки мы уползали с поля. Зато это помогало нам держать интенсивность по ходу игры.

Также недавно Тихонов заявлял, что чемпионский состав „Спартака“ собрал Аленичев, а не Каррера.

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h8you
h8you
вчера в 23:36
наблюдать за игрой той команды было одно удовольствие,а Тихонов был любимым российским футболистом
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