«Байер» сломил сопротивление «Штутгарта» и вышел в четвертьфинал Кубка

«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче 1/8 финала Кубка Германии и пробился в четвертьфинальную стадию.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Штутгарт» 2:1 (0:0)
Голы: Бредлу 71 (автогол), Аларио 83 - Вамангитука 85
«Байер»: Градецки, Вайзер, Драгович, С. Бендер (Та 46), Синкгравен (Венделл 86), Паласиос, Демирбай, Беллараби, Хаверц, Диаби (Амири 67), Аларио
Главный тренер: Бош Петер.
«Штутгарт»: Бредлу, Филлипс, Эндо, Штенцель, Массимо (Мола 58), Форстер (Эглофф 79), Мангала, Кастро, Вамангитука, Гонсалес, Дидави (Климович 67)
Главный тренер: Матараццо Пеллегрино.
Предупреждения: Вайзер 30, Градецки 85, Кастро 90
Судья: Штайнхаус Бибиана.
Ранее «Байер» уступил «Хоффенхайму» в 20-м туре Бундеслиги.