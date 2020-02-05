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«Байер» сломил сопротивление «Штутгарта» и вышел в четвертьфинал Кубка

сегодня, 22:22
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче 1/8 финала Кубка Германии и пробился в четвертьфинальную стадию.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Штутгарт» 2:1 (0:0)
Голы: Бредлу 71 (автогол), Аларио 83 - Вамангитука 85

«Байер»: Градецки, Вайзер, Драгович, С. Бендер (Та 46), Синкгравен (Венделл 86), Паласиос, Демирбай, Беллараби, Хаверц, Диаби (Амири 67), Аларио
Главный тренер: Бош Петер.

«Штутгарт»: Бредлу, Филлипс, Эндо, Штенцель, Массимо (Мола 58), Форстер (Эглофф 79), Мангала, Кастро, Вамангитука, Гонсалес, Дидави (Климович 67)
Главный тренер: Матараццо Пеллегрино.

Предупреждения: Вайзер 30, Градецки 85, Кастро 90

Судья: Штайнхаус Бибиана.

Ранее «Байер» уступил «Хоффенхайму» в 20-м туре Бундеслиги.

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