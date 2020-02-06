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«Ман Сити» попробует подписать Месси, если он захочет покинуть «Барселону»

сегодня, 11:25

По информации ESPN, «Манчестер Сити» пристально следит за ситуацией вокруг форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В «Ман Сити» уверены, что если Месси захочет покинуть «Барсу» из-за разгоревшихся в последнее время конфликтов внутри команды и истечения срока контракта, то их клуб будет приоритетным вариантом для него.

В «Сити» считают, что Месси выберет их клуб из-за своей дружбы со спортивным директором Чики Бегиристайном, исполнительным директором Ферраном Сориано и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Также отмечается, что «Ман Сити» является единственным клубом, который способен платить Месси зарплату в размере 50 млн фунтов в год.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:40
Хотел бы Месси видеть в Сити,даже очень,Неймар заменил бы его в Барсе.Может так будет.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 12:34
Бред.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 12:28
Главное, чтобы меня в МС переподписали, а то лч гномику и пепке-лысику не видать.
beefs
beefs
сегодня в 12:27
А он не хочет...
Сантус
Сантус
сегодня в 12:21
Даже комментить нечего-бред.Скорее всё руководство Барсы уйдёт,чем Месси.)
neomessi
neomessi
сегодня в 12:20
Интересно было бы. Но Бармалей уволить всех кто против него))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:15
А так конечно месси никуда не уйдёт. Скорее уволят абидаля, всех тренеров, и половину команды уберут, но его оставят точно и зп ещё поднимут)
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 12:12
Да за что ему, пешеходу, 50 мультов то платить?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:04
Он и барсуков не плохо доит)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:04
Наверно возможно......
Но при одном условии.....
МС будет играть не в АПЛ...а в Ла Лиге....
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:00
Смешной какой репортаж про токсичного пожирателя гормонов.Его даже не тренировках в барсе запрещено контачить,только оббегать за полметра.Что же он создаст в бегущей и пинающей Англии?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 11:58
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер
    сегодня в 11:54
    Смешно
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 11:51
    Не куда он с Барсы не уйдет) он уже пустил корни глубоко))
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 11:48
    Единственный клуб? Зенит будет платить 50 млн на карту и 50 в конверте.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:43
    Гному пора на пенсию.
    abramjan
    abramjan
    сегодня в 11:43
    Трус только в Китай перейти может где он по определению сильнее всех
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 11:40
    была бы отличная хохма, мы только за!))
    амурец
    амурец
    сегодня в 11:40
    очередная шутка
    Ptaha91
    Ptaha91
    сегодня в 11:37
    как же было бы круто если бы он перешел в Сити , тогда и Пеп точно остался в Сити
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:35
    Он струсит.
    particular
    particular
    сегодня в 11:35
    В МС многое просчитали, но ещё большего не учли..:)) Но замах солидный!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:29
    Это вряд ли.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:27
    На лз поставит его пеп, будет сменщиком Зины в кубках)
    Gurben
    Gurben
    сегодня в 11:26
    Начало нового сериала по продаже Месси.
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