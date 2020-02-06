«Ман Сити» попробует подписать Месси, если он захочет покинуть «Барселону»

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сегодня, 11:25

По информации ESPN, «Манчестер Сити» пристально следит за ситуацией вокруг форварда «Барселоны» .

В «Ман Сити» уверены, что если Месси захочет покинуть «Барсу» из-за разгоревшихся в последнее время конфликтов внутри команды и истечения срока контракта, то их клуб будет приоритетным вариантом для него.

В «Сити» считают, что Месси выберет их клуб из-за своей дружбы со спортивным директором Чики Бегиристайном, исполнительным директором Ферраном Сориано и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Также отмечается, что «Ман Сити» является единственным клубом, который способен платить Месси зарплату в размере 50 млн фунтов в год.