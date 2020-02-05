«Манчестер Сити» намерен подписать двух центральных защитников летом

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сегодня, 17:53

Главный тренер «Манчестер Сити» намерен усилить линию обороны ближайшим летом.

Сообщается, что испанский специалист хочет подписать двух центральных защитников. Он считает, что главной причиной того, почему «горожане» плохо играют в обороне в нынешнем сезоне, является уход из команды защитника .

По информации СМИ , велика вероятность, что игроки обороны «Манчестер Сити» и покинут клуб в летнее трансферное окно.

«Горожане» следят за защитниками «Вильярреала» , «Бенфики» , «Брайтона» и «Интера» .

Ранее стало известно, что футболисты «Ман Сити» попросили Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава.