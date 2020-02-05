«Манчестер Сити» намерен подписать двух центральных защитников летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен усилить линию обороны ближайшим летом.
Сообщается, что испанский специалист хочет подписать двух центральных защитников. Он считает, что главной причиной того, почему «горожане» плохо играют в обороне в нынешнем сезоне, является уход из команды защитника Венсана Компани.
По информации СМИ, велика вероятность, что игроки обороны «Манчестер Сити» Джон Стоунз и Николас Отаменди покинут клуб в летнее трансферное окно.
«Горожане» следят за защитниками «Вильярреала» Пау Торресом, «Бенфики» Рубеном Диашем, «Брайтона» Льюисом Данком и «Интера» Миланом Шкриньяром.
Ранее стало известно, что футболисты «Ман Сити» попросили Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава.