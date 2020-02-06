«Кристал Пэлас» хочет приобрести Чалова, чтобы удержать главного тренера

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сегодня, 10:48

По информации британских СМИ , «Кристал Пэлас» до сих пор заинтересован в покупке нападающего ЦСКА .

Сообщается, что покупка российского форварда поможет руководству клуба удержать на посту главного тренера, который недоволен трансферными решениями клуба в последнее время.

Контракт «Пэлас» с 72-летним специалистом истекает летом этого года, стороны до сих пор не могут договориться о продлении. Также Ходжсон недоволен, что в прошедшее зимнее трансферное окно клуб не подписал защитника «Вест Бромвича» Натана Фергюсона и хавбека Джеррода Боуэна, который в итоге перешел из «Халла» в «Вест Хэм».