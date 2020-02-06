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«Кристал Пэлас» хочет приобрести Чалова, чтобы удержать главного тренера

сегодня, 10:48

По информации британских СМИ, «Кристал Пэлас» до сих пор заинтересован в покупке нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Сообщается, что покупка российского форварда поможет руководству клуба удержать Роя Ходжсона на посту главного тренера, который недоволен трансферными решениями клуба в последнее время.

Контракт «Пэлас» с 72-летним специалистом истекает летом этого года, стороны до сих пор не могут договориться о продлении. Также Ходжсон недоволен, что в прошедшее зимнее трансферное окно клуб не подписал защитника «Вест Бромвича» Натана Фергюсона и хавбека Джеррода Боуэна, который в итоге перешел из «Халла» в «Вест Хэм».

Ранее Чалов был признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе.

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Все комментарии
vasilyteranov
vasilyteranov
сегодня в 11:10
Бросить курить стало действительно реально, я раньше 100 раз пытался но ничего не получалось,
но с помощью этого способа уже пол года как бросил, теперь советую всем, вот в этом блоге
подробнее - http://спам/tablok
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:10
У Чалова не плохая техника, удар и скорость.
Но он не стоит 30-ку. Такие деньги за него никто не даст, даже англичане. Максимум 15.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:06
А Рой знает кто такой Чалов аль как????
Гавроша
Гавроша
сегодня в 11:06
Интересно, сколько платит гинер, чтобы везде мочалили чалова?
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил cska plus
сегодня в 11:05
Значит Рой заинтересован в Чалове.
Не можем только напомнить как сыграли кони с Лудогорцем)))) ааааааа
particular
particular
сегодня в 11:01
Три абзаца сумбура, несвязанных мыслей и пояснений возрастного недовольства...
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:01
Если бы он был нужен кому либо и сам захотел поиграть в Европе,то не сидел бы у коней,а уехал!
Значит не нужен ни кому((( ЫЫЫЫ
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:00
Пусть уже переходит. Пора.
cska plus
cska plus ответил makkie
сегодня в 11:00
Опять вброс от Гинера?) Никуда Чалов не уйдёт, а такие новости вызывают лишь смех. Удержать тренера... ишь чего придумали.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:59
    Значит Рой заинтересован в Чалове.
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:58
    Опять вброс от Гинера?)
    Никуда Чалов не уйдёт, а такие новости вызывают лишь смех.
    Удержать тренера... ишь чего придумали.
    КРУЖКА БРАГИ
    КРУЖКА БРАГИ
    сегодня в 10:58
    За овес продадут?
    Мешка на два потянет!!!! ГЫ
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 10:53
    В чем связь?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 10:53
    А сам Чалов согласен перейти в один из аутсайдеров АПЛ?
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