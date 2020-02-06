«Кристал Пэлас» хочет приобрести Чалова, чтобы удержать главного тренера

По информации британских СМИ, «Кристал Пэлас» до сих пор заинтересован в покупке нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Сообщается, что покупка российского форварда поможет руководству клуба удержать Роя Ходжсона на посту главного тренера, который недоволен трансферными решениями клуба в последнее время.
Контракт «Пэлас» с 72-летним специалистом истекает летом этого года, стороны до сих пор не могут договориться о продлении. Также Ходжсон недоволен, что в прошедшее зимнее трансферное окно клуб не подписал защитника «Вест Бромвича» Натана Фергюсона и хавбека Джеррода Боуэна, который в итоге перешел из «Халла» в «Вест Хэм».
Ранее Чалов был признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе.
но с помощью этого способа уже пол года как бросил, теперь советую всем, вот в этом блоге
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но с помощью этого способа уже пол года как бросил, теперь советую всем, вот в этом блоге
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Но он не стоит 30-ку. Такие деньги за него никто не даст, даже англичане. Максимум 15.
Но он не стоит 30-ку. Такие деньги за него никто не даст, даже англичане. Максимум 15.
Значит не нужен ни кому((( ЫЫЫЫ
Значит не нужен ни кому((( ЫЫЫЫ
Никуда Чалов не уйдёт, а такие новости вызывают лишь смех.
Удержать тренера... ишь чего придумали.
Никуда Чалов не уйдёт, а такие новости вызывают лишь смех.
Удержать тренера... ишь чего придумали.
Мешка на два потянет!!!! ГЫ
Мешка на два потянет!!!! ГЫ