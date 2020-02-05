Абидаль: «Не вижу ничего невозможного в трансферах Неймара и Лаутаро»

Спортивный директор «Барселоны» поделился мнением о возможных трансферах нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймара и «Интера» :

В данный момент времени у меня нет бюджета на это. Необходимо выполнить определенную работу, предвидеть решения, быть в курсе происходящего в других клубах. Это моя работа.

Мне нравится Лаутаро Мартинес, но есть и другие футболисты, которые мне тоже нравятся. Он входит в топ-5 лучших игроков мира на своей позиции.

Трансфер его или Неймара зависит от планирования. Часто говорю, что для меня важно создать проект более сильной команды для достижения целей клуба. Однако присутствие таких сильных футболистов, как Неймар, Лаутаро Мартинес или другие, всегда хорошо для клуба.

Сейчас не знаю, будет ли это экономически целесообразно. Однако знаю, что нет ничего невозможно в этом. Будем работать в этом направлении. Надеюсь, что у нас все получится. Если нет, то постараемся найти лучшие варианты для усиления команды.