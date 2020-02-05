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Абидаль: «Не вижу ничего невозможного в трансферах Неймара и Лаутаро»

сегодня, 21:05

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль поделился мнением о возможных трансферах нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймара и «Интера» Лаутаро Мартинеса:

В данный момент времени у меня нет бюджета на это. Необходимо выполнить определенную работу, предвидеть решения, быть в курсе происходящего в других клубах. Это моя работа.

Мне нравится Лаутаро Мартинес, но есть и другие футболисты, которые мне тоже нравятся. Он входит в топ-5 лучших игроков мира на своей позиции.

Трансфер его или Неймара зависит от планирования. Часто говорю, что для меня важно создать проект более сильной команды для достижения целей клуба. Однако присутствие таких сильных футболистов, как Неймар, Лаутаро Мартинес или другие, всегда хорошо для клуба.

Сейчас не знаю, будет ли это экономически целесообразно. Однако знаю, что нет ничего невозможно в этом. Будем работать в этом направлении. Надеюсь, что у нас все получится. Если нет, то постараемся найти лучшие варианты для усиления команды.

Ранее Абидаль прокомментировал интерес клуба к форварду «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 21:20
Это интервью было до или после профбеседы с Месси и Бартомеу?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:16
Цена,например))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:10
Неймара верни и мозги не делай нам Абидаль!
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