На домашнем стадионе ЦСКА пройдёт шахматный турнир

сегодня, 14:23

ЦСКА приглашает болельщиков московского клуба поучаствовать в первом шахматном турнире, который пройдет на родном стадионе красно-синих.

На турнире не будет возрастных ограничений, он не будет разбит на детскую и взрослую категории. Количество мест ограничено.

Напомним, что нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон является большим любителем шахмат.