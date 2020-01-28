На домашнем стадионе ЦСКА пройдёт шахматный турнир

ЦСКА приглашает болельщиков московского клуба поучаствовать в первом шахматном турнире, который пройдет на родном стадионе красно-синих.
На турнире не будет возрастных ограничений, он не будет разбит на детскую и взрослую категории. Количество мест ограничено.
Напомним, что нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон является большим любителем шахмат.
Сегодня 14:52
ответ пользователю Аналитик Зенита (раскрыть)
На Крестовском пройдёт турнир по собиранию бычков и стеклотары.
Этим только в пердивном растове занимаются, считай лучше клонов.
Сегодня 14:52
ответ пользователю Аналитик Зенита (раскрыть)
На Крестовском пройдёт турнир по собиранию бычков и стеклотары.
Этим только в пердивном растове занимаются, считай лучше клонов.
МОЛОДЦЫ ! ! !
МОЛОДЦЫ ! ! !
На стадионе ростова пройдет турнир по поеданию семечек
На стадионе ростова пройдет турнир по поеданию семечек