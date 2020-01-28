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На домашнем стадионе ЦСКА пройдёт шахматный турнир

сегодня, 14:23

ЦСКА приглашает болельщиков московского клуба поучаствовать в первом шахматном турнире, который пройдет на родном стадионе красно-синих.

На турнире не будет возрастных ограничений, он не будет разбит на детскую и взрослую категории. Количество мест ограничено.

Напомним, что нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон является большим любителем шахмат.

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Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:15
Aлябьев
Aлябьев
сегодня в 15:08
Шахматы единственный вид спорта подходящий для стадиона ЦСКА, да и унитаз рядом.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 15:02
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 15:02
    Нужное дело.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответил Аналитик Зенита
    сегодня в 14:52
    На тарасовке пройдет банный турнир На стадионе ростова пройдет турнир по поеданию семечек
      bratskij
      bratskij ответил Аналитик Зенита
      сегодня в 14:47
      На тарасовке пройдет банный турнир На стадионе ростова пройдет турнир по поеданию семечек
      И только на стадионе зенита будут ловить рыбу.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Аналитик Зенита
      сегодня в 14:45
      На тарасовке пройдет банный турнир На стадионе ростова пройдет турнир по поеданию семечек
      А что пройдёт на Крестовском ?
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 14:43
      Оригинальное решение приняло руководство ЦСКА на зимний период для болельщиков своего клуба. Футбол и шахматы, в этих играх есть общее, ГОЛОВА. Без неё не будет успехов ни в шахматах, ни в футболе.
      МОЛОДЦЫ ! ! !
      Аналитик Зенита
      Аналитик Зенита
      сегодня в 14:41
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