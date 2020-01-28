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Замена верхнего слоя газона на «Газпром Арене» намечена на конец лета

сегодня, 09:45

Генеральный директор стадиона «Зенита» «Газпром Арена» Владимир Литвинов заявил, что замену верхнего слоя газона на домашней арене планируется провести в конце августа или начале сентября.

Стадион уже сейчас современный, безопасный и мультифункциональный, при этом он постоянно преображается. Мы все время что-то улучшаем, исправляем, доделываем, занимаемся модернизацией и адаптацией арены к требованиям организаторов соревнований и мероприятий, повышаем уровень комфорта и сервисов для зрителей. Этот процесс требует существенных временных и финансовых затрат, но это совершенно нормально для такого колоссального и уникального в техническом и архитектурном плане объекта.

Что касается поля, да, мы планируем замену верхнего слоя в конце августа - начале сентября, во время перерыва в домашних матчах «Зенита». В этом году есть определенные особенности, связанные с технологией подготовки и замены поля на «Газпром Арене», но раскрывать их пока не буду, поскольку это эксперимент. Мы активно работаем над этим проектом.

Ранее Владимир Литвинов поделился мнением о схожести подготовки перед Евро-2020 и финалом ЛЧ 2020/2021.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 10:19
Ужс. Не Маскабад ли завирает?
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 10:01
а стадион действительно добротный. Может, зря на него бочку катим по поводу распилов?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:56
Покупку нового люксового авто Владимир Литвинов наметил на сентябрь
pele1981
pele1981
сегодня в 09:56
Новый старый распив денег продолжается)
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 09:53
Первая замена ... В этом году.
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