Игрок ЦСКА: «Перейти в „Спартак“? Это что-то за гранью»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили признался, что никогда не перейдет в «Спартак».
Со «Спартаком» у нас всегда были тяжелые, но очень интересные игры в юношеском чемпионате. И мы, и они выходили заряженными на поле. Тренер настраивал по-особенному – не так, как на другие команды. Часто повторяли: «Спартаку» проигрывать нельзя. Дерби – они и по юношам дерби.
Игнатов перешел из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются. Не помню ругани или свиста в его адрес. Я бы, наверное, никогда не осмелился перейти из ЦСКА в «Спартак». Это что-то за гранью. А Миша отважился на такой тяжёлый шаг. Всё равно общаемся, поддерживаем связь — всё-таки 7 лет в ЦСКА вместе провели.
Интересно, а в Лудогорец он бы перешел?!)))
Интересно, а в Лудогорец он бы перешел?!)))