Игрок ЦСКА: «Перейти в „Спартак“? Это что-то за гранью»

Полузащитник ЦСКА признался, что никогда не перейдет в «Спартак».

Со «Спартаком» у нас всегда были тяжелые, но очень интересные игры в юношеском чемпионате. И мы, и они выходили заряженными на поле. Тренер настраивал по-особенному – не так, как на другие команды. Часто повторяли: «Спартаку» проигрывать нельзя. Дерби – они и по юношам дерби.