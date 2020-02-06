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Игрок ЦСКА: «Перейти в „Спартак“? Это что-то за гранью»

сегодня, 23:06

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили признался, что никогда не перейдет в «Спартак».

Со «Спартаком» у нас всегда были тяжелые, но очень интересные игры в юношеском чемпионате. И мы, и они выходили заряженными на поле. Тренер настраивал по-особенному – не так, как на другие команды. Часто повторяли: «Спартаку» проигрывать нельзя. Дерби – они и по юношам дерби.

Игнатов перешел из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются. Не помню ругани или свиста в его адрес. Я бы, наверное, никогда не осмелился перейти из ЦСКА в «Спартак». Это что-то за гранью.  А Миша отважился на такой тяжёлый шаг. Всё равно общаемся, поддерживаем связь — всё-таки 7 лет в ЦСКА вместе провели.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 23:23
Марадишвили был заявлен лишь на одну игру армейцев (просидел 90 минут на лавке)! Но что это была за игра: Лудогорец - ЦСКА 5-1!)
Интересно, а в Лудогорец он бы перешел?!)))
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 23:22
В команде, где футболом и не пахнет, делать нечего.
Lukajs
Lukajs
сегодня в 23:13
Идти в пердивную команду с бестрофейной историей никто не хочет.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 23:10
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
    сегодня в 23:07
    Это позор навеки.
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