Данни: «„Зенит“ – самая сильная команда России»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассуждает о перспективах команды в РПЛ.
Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» выиграет этот чемпионат. Шанс практически стопроцентный, «Зенит» – самая сильная команда России, что доказал в прошлом году и минувшей осенью. У «Зенита» хороший отрыв от конкурентов, перед зимним перерывом показывал содержательный футбол и наверняка сохранит за собой чемпионский титул.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ошибся, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России. Такое заявление глава Газпрома сделал на праздновании 50-летия футбольной школы «Смена», поставив титулы «Зенита» в заслугу академии. Sport24.ru приводит статистику.
«Зенит» четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Также на счет питерцев победы в Кубке и Суперкубке УЕФА. Таким образом, в активе клуба 13 трофеев, завоеванных в российские времена.
На счету московского «Спартака» 10 побед в чемпионате России, три Кубка и один Суперкубок России — 14 трофеев.
ЦСКА шесть раз побеждал в чемпионате России, семь раз в Кубке и семь раз в Суперкубке, а также завоевал Кубок УЕФА. Таким образом, у армейцев 21 трофей.
Источник: sport24.ru
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ошибся, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России. Такое заявление глава Газпрома сделал на праздновании 50-летия футбольной школы «Смена», поставив титулы «Зенита» в заслугу академии. Sport24.ru приводит статистику.
«Зенит» четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Также на счет питерцев победы в Кубке и Суперкубке УЕФА. Таким образом, в активе клуба 13 трофеев, завоеванных в российские времена.
На счету московского «Спартака» 10 побед в чемпионате России, три Кубка и один Суперкубок России — 14 трофеев.
ЦСКА шесть раз побеждал в чемпионате России, семь раз в Кубке и семь раз в Суперкубке, а также завоевал Кубок УЕФА. Таким образом, у армейцев 21 трофей.
Источник: sport24.ru
Три фарма и куча строящихся с нуля команд
Три фарма и куча строящихся с нуля команд
Но в ЛЧ почему то ПОСЛЕДНИЙ!!!! ахахахах
Но в ЛЧ почему то ПОСЛЕДНИЙ!!!! ахахахах