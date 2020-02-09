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Данни: «„Зенит“ – самая сильная команда России»

сегодня, 11:34

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассуждает о перспективах команды в РПЛ.

Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» выиграет этот чемпионат. Шанс практически стопроцентный, «Зенит» – самая сильная команда России, что доказал в прошлом году и минувшей осенью. У «Зенита» хороший отрыв от конкурентов, перед зимним перерывом показывал содержательный футбол и наверняка сохранит за собой чемпионский титул.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 12:24
Самый большой мешок, а не команда! Не пользуется она уважением то! А это очень важно.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 12:23
Так весь же РПЛ отфильтровали и осадок в Сочи отправили
oFANATo
oFANATo ответил Kэrroll
сегодня в 12:22
Глава «Газпрома» Миллер ошибочно назвал «Зенит» самым титулованным клубом России. Но зачем он это сделал?
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ошибся, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России. Такое заявление глава Газпрома сделал на праздновании 50-летия футбольной школы «Смена», поставив титулы «Зенита» в заслугу академии. Sport24.ru приводит статистику.

«Зенит» четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Также на счет питерцев победы в Кубке и Суперкубке УЕФА. Таким образом, в активе клуба 13 трофеев, завоеванных в российские времена.

На счету московского «Спартака» 10 побед в чемпионате России, три Кубка и один Суперкубок России — 14 трофеев.
ЦСКА шесть раз побеждал в чемпионате России, семь раз в Кубке и семь раз в Суперкубке, а также завоевал Кубок УЕФА. Таким образом, у армейцев 21 трофей.

Источник: sport24.ru
Bordend
Bordend
сегодня в 12:18
Команды прошлого типа спартака и ЦСКА, постоянно поддерживаемые партией и правительством, уходят в прошлое таково веление времени.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:14
Alprish, а у паровоза Сухина всех их с лихвой заменит и подозреваемый в хищениях Геркус в стороне не останется, смешно ты пробубнил и спрятался за игнором.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:01
Только чемпионат самый слабый за весь век.
Три фарма и куча строящихся с нуля команд
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 12:00
Зенит и самая титулованная, от этого коробит опозорившихся в Европе.
Alprish
Alprish ответил oFANATo
сегодня в 11:58
Данни: «„зенит“ – самая сильная команда России у него есть дюков, админресурс с миллером и газпромовские судьи»
У коней Стельмах всех их с лихвой заменит и уголовники гинера поддержат, не надоело писать одно и то же целыми днями?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:55
Данни: «„зенит“ – самая сильная команда России у него есть дюков, админресурс с миллером и газпромовские судьи»
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:55
Кто бы сомневался,если сзади толкает ГазПром?????
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 11:52
С миллиардами народными и со своими дюковыми мешковыми и лапочкиными сильный Но в ЛЧ почему то ПОСЛЕДНИЙ!!!! ахахахах
А кто из наших команд первый в этом сезоне?Спартак?
Illuha
Illuha
сегодня в 11:50
Достаточно посмотреть на турнирную таблицу двух последних лет и рейтинг УЕФА и вопросы отпадут сами собой.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 11:48
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 11:44
    С миллиардами народными и со своими дюковыми мешковыми и лапочкиными сильный
    Но в ЛЧ почему то ПОСЛЕДНИЙ!!!! ахахахах
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 11:39
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 11:36
      Составляющие "силы" зенита всем известны...10% футбол + 90% админресурс...
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