Данни: «„Зенит“ – самая сильная команда России»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассуждает о перспективах команды в РПЛ .

Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» выиграет этот чемпионат. Шанс практически стопроцентный, «Зенит» – самая сильная команда России, что доказал в прошлом году и минувшей осенью. У «Зенита» хороший отрыв от конкурентов, перед зимним перерывом показывал содержательный футбол и наверняка сохранит за собой чемпионский титул.