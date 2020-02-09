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Берхамов: «Кокорин мог бы помочь любой российской команде»

сегодня, 11:42

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов высказался о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который в данный момент тренируется вместе с «Зенитом-2».

Когда произошла известная неприятная история с Сашей, я переживал за него. Мы давно друг друга знаем. К счастью, вся эта ситуация позади. Виделись с ним несколько дней назад здесь, в Турции. Саша в хорошем настроении, получает удовольствие от футбола и тренируется с двойной энергией. Думаю, ему нужно поиграть, чтобы окончательно набрать свои прежние кондиции.

Такой футболист, как Александр Кокорин, мог бы помочь любой российской команде, в том числе и «Арсеналу». Что же касается его будущего, наверное, мне не совсем корректно это обсуждать.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:11
Непонятно зачем его вообще в Зенит взяли после отсидки, если на него не рассчитывают.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:08
забудь это имя!!! газпром это чёрная дыра))))
severnyj84
severnyj84
сегодня в 11:57
К чему об этом говорить на всех перекрестах?
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