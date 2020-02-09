Берхамов: «Кокорин мог бы помочь любой российской команде»

Полузащитник тульского «Арсенала» высказался о ситуации с нападающим «Зенита» , который в данный момент тренируется вместе с «Зенитом-2».

Когда произошла известная неприятная история с Сашей, я переживал за него. Мы давно друг друга знаем. К счастью, вся эта ситуация позади. Виделись с ним несколько дней назад здесь, в Турции. Саша в хорошем настроении, получает удовольствие от футбола и тренируется с двойной энергией. Думаю, ему нужно поиграть, чтобы окончательно набрать свои прежние кондиции.

Такой футболист, как Александр Кокорин, мог бы помочь любой российской команде, в том числе и «Арсеналу». Что же касается его будущего, наверное, мне не совсем корректно это обсуждать.