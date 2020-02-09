Берхамов: «„Арсенал“ мог оказаться еще выше в таблице РПЛ»

Полузащитник «Арсенала» подвел итоги первой части сезона для тульской команды. В данный момент туляки занимают шестую позицию в таблице РПЛ .

Выдали хорошую концовку, победили ЦСКА и «Локомотив» и спокойно отправились в отпуск. С другой стороны, наверное, могли быть и выше. Был ряд матчей, даже с лидерами, где могли брать очки и сейчас чувствовать себя еще комфортнее. Обратите внимание на плотность в турнирной таблице, такого не было очень давно. А все из-за того, что каждый научился играть против каждого. Уже нет такой пропасти между лидерами и клубами, находящимися во второй восьмерке таблицы.