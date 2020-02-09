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Берхамов: «„Арсенал“ мог оказаться еще выше в таблице РПЛ»

сегодня, 11:51

Полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов подвел итоги первой части сезона для тульской команды. В данный момент туляки занимают шестую позицию в таблице РПЛ

Выдали хорошую концовку, победили ЦСКА и «Локомотив» и спокойно отправились в отпуск. С другой стороны, наверное, могли быть и выше. Был ряд матчей, даже с лидерами, где могли брать очки и сейчас чувствовать себя еще комфортнее. Обратите внимание на плотность в турнирной таблице, такого не было очень давно. А все из-за того, что каждый научился играть против каждого. Уже нет такой пропасти между лидерами и клубами, находящимися во второй восьмерке таблицы.

Ранее Берхамов высказался о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который в данный момент тренируется вместе с «Зенитом-2».

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