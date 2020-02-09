«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Борнмутом»

«Шеффилд Юнайтед» обыграл в матче 26-го тура АПЛ «Борнмут». «Клинки» (39 очков) располагаются на пятой строчке в таблице и отстают на 2 балла от «Челси», идущего на четвертом лигочемпионском месте, «вишни» (26 очков) - шестнадцатые.
Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн
«Шеффилд Юнайтед» - «Борнмут» 2:1 (1:1)
Голы: Шарп 45+2, Лундстрем 84 - Уилсон 13
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Берге (Лундстрем 61), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни, Шарп (Муссе 74)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Фрэнсис, Аке, Рико, Г. Уилсон (Кинг 72), Биллинг, Сурман (Соланке 88), Гослинг, Фрэйзер (Станислас 84), К. Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Стивенс 39, Сурман 53, Муссе 89, Фрэнсис 90+4
Судья: Мосс Джонатан.
Ранее «Эвертон» одолел «Кристал Пэлас».