«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Борнмутом»

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сегодня, 18:54

«Шеффилд Юнайтед» обыграл в матче 26-го тура АПЛ «Борнмут». «Клинки» (39 очков) располагаются на пятой строчке в таблице и отстают на 2 балла от «Челси», идущего на четвертом лигочемпионском месте, «вишни» (26 очков) - шестнадцатые.

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

«Шеффилд Юнайтед» - «Борнмут» 2:1 (1:1)

Голы: Шарп 45+2, Лундстрем 84 - Уилсон 13

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Берге (Лундстрем 61), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни, Шарп (Муссе 74)

Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Фрэнсис, Аке, Рико, Г. Уилсон (Кинг 72), Биллинг, Сурман (Соланке 88), Гослинг, Фрэйзер (Станислас 84), К. Уилсон

Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждения: Стивенс 39, Сурман 53, Муссе 89, Фрэнсис 90+4

Судья: Мосс Джонатан.

Ранее «Эвертон» одолел «Кристал Пэлас».