Гол Исака принес победу «Реалу Сосьедад» в баскском дерби с «Атлетиком»

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сегодня, 17:50

«Реал Сосьедад» оказался сильнее «Атлетика» во встрече 23-го тура Примеры. Сан-себастьянцы (37 очков) поднимаются на шестое место в турнирной таблице, «красно-белые» (31 балл) - девятые.

Сан-Себастьян, стадион Аноэта

«Реал Сосьедад» - «Атлетик» 2:1 (0:0)

Голы: Порту 65, Исак 83 - Уильямс 71

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Мерино, Гевара Лахо (Элустондо 77), Порту, Сангальи (Янузай 59), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак 55)

Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес Гестозо, Альварес, Баленсиага, Сан Хосе, Эчебаррия (Дани Гарсия 62), Леке, Кодро (Муньяин 46), Гомес, Вильялибре (Уильямс 55)

Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Порту 63, Капа 63, Дани Гарсия 81, Исак 89

Удаление: Муньяин 89

Судья: Мунуэра Хосе.

Напомним, что эти команды могут встретиться в финале Кубка Испании.