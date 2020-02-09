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Гол Исака принес победу «Реалу Сосьедад» в баскском дерби с «Атлетиком»

сегодня, 17:50
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал Сосьедад» оказался сильнее «Атлетика» во встрече 23-го тура Примеры. Сан-себастьянцы (37 очков) поднимаются на шестое место в турнирной таблице, «красно-белые» (31 балл) - девятые.

Сан-Себастьян, стадион Аноэта

«Реал Сосьедад» - «Атлетик» 2:1 (0:0)
Голы: Порту 65, Исак 83 - Уильямс 71

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Мерино, Гевара Лахо (Элустондо 77), Порту, Сангальи (Янузай 59), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак 55)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес Гестозо, Альварес, Баленсиага, Сан Хосе, Эчебаррия (Дани Гарсия 62), Леке, Кодро (Муньяин 46), Гомес, Вильялибре (Уильямс 55)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Порту 63, Капа 63, Дани Гарсия 81, Исак 89

Удаление: Муньяин 89

Судья: Мунуэра Хосе.

Напомним, что эти команды могут встретиться в финале Кубка Испании.

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Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 18:10
РС с победой!
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 18:03
Басков с победой. Исак снова забивает. Биты риал и матрасы, жду продолжения!
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