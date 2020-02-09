«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря камбэку Дзюбы и Азмуна

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче.
«Зенит» - ЦСКА - 3:2 (0:2)
Голы: Дзюба 59, Дзюба 61, Азмун 64 - Бистрович 22, Чалов 43
«Зенит»: Кержаков (Лунев 46), Караваев (Сутормин 46), Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Осорио 46), Дриусси (Мусаев 79), Дзюба, Азмун.
ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдсон, Чалов.
Напомним, что сегодня «Зенит» также проведет контрольный матч с «Ленинградцем».
ЦСКА весь матч 90 минут отыграл без замен.
ЦСКА весь матч 90 минут отыграл без замен.
Ждем !
Ждем !
Это много или мало? (С)
Коняхи, как вы умудрились за пятиминутку пропустить 3 гола?
Чай не Динамо Минск какое-то)
Теперь питерские будут павлинами ходить.
Это много или мало? (С)
Коняхи, как вы умудрились за пятиминутку пропустить 3 гола?
Чай не Динамо Минск какое-то)
Теперь питерские будут павлинами ходить.
Обыграли по всем статьям.
Во втором тайме сложилось впечатление
Что решили больше не напрягаться в таварняке.
Давали спокойно забивать Дзюбе и Азмуну.
Вообще с ними не борясь.
Чего не было в первом тайме, где Магнуссон
Просто съел Дзюбу.
Обыграли по всем статьям.
Во втором тайме сложилось впечатление
Что решили больше не напрягаться в таварняке.
Давали спокойно забивать Дзюбе и Азмуну.
Вообще с ними не борясь.
Чего не было в первом тайме, где Магнуссон
Просто съел Дзюбу.
Я всё сказал.
Я всё сказал.