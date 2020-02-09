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«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря камбэку Дзюбы и Азмуна

сегодня, 16:51
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«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче.

«Зенит» - ЦСКА - 3:2 (0:2)
Голы: Дзюба 59, Дзюба 61, Азмун 64 - Бистрович 22, Чалов 43

«Зенит»: Кержаков (Лунев 46), Караваев (Сутормин 46), Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Осорио 46), Дриусси (Мусаев 79), Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдсон, Чалов.

Напомним, что сегодня «Зенит» также проведет контрольный матч с «Ленинградцем».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил dino-hsv
сегодня в 16:59
Во втором тайме Семак сделал 4 замены.

ЦСКА весь матч 90 минут отыграл без замен.
Сент-Питерсберг FLORIDA
Сент-Питерсберг FLORIDA
сегодня в 16:57
зенит ещё с Ленинградцем сыграет. Там ловить нечего, всё ж не цска)))
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Cruis
сегодня в 16:57
ЦСКА представляет жалкое зрелище, чем занимались месяц не понятно. Зениту достаточно было пять минут, чтобы показать кто сильнее.
Лудогорец - Зенит 10 - 0.
Ждем !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:57
почему не тороп?
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 16:57
После этого матча стало еще ясней, что у Зенита в чемпионате нет соперников.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 16:57
чё по составам во втором тайме?
Сент-Питерсберг FLORIDA
Сент-Питерсберг FLORIDA
сегодня в 16:56
Болельщики Лудогорца и Зальцбурга умилились)))
Cruis
Cruis
сегодня в 16:55
ЦСКА представляет жалкое зрелище, чем занимались месяц не понятно. Зениту достаточно было пять минут, чтобы показать кто сильнее.
makkie
makkie
сегодня в 16:55
5 минууут, 5 минуууут
Это много или мало? (С)

Коняхи, как вы умудрились за пятиминутку пропустить 3 гола?
Чай не Динамо Минск какое-то)
Теперь питерские будут павлинами ходить.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:55
Дзюбинья видно хорошо заплатил Гинеру.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:55
Блестящий первый тайм в исполнении ЦСКА.
Обыграли по всем статьям.

Во втором тайме сложилось впечатление
Что решили больше не напрягаться в таварняке.

Давали спокойно забивать Дзюбе и Азмуну.
Вообще с ними не борясь.

Чего не было в первом тайме, где Магнуссон
Просто съел Дзюбу.
particular
particular
сегодня в 16:55
ЦСКА проиграл потому что ... Просто, проиграл...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:54
снова начнут появляться восторженные статьи о деревьях
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 16:54
Хорошая тренировка, Зенит с победой и главное без травм
Сент-Питерсберг FLORIDA
Сент-Питерсберг FLORIDA
сегодня в 16:54
Договорняк двух мимишных команд. Как это мило. :P
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:53
снова начнут появляться восторженные статьи о деревьях
Don trambon
Don trambon ответил Doktor S
сегодня в 16:53
Жизнь расставила всё по местам по справедливости. ЦСКА побороться со спартаком за 10-е место, дабы не позориться в Европе.
На позор в лч зенитом никто и не претендует) ещё малкома одного купят и в бой ухахах.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 16:53
Зенит с победой, Вилкова не было на поле, чем будут оправдываться не понятно.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:53
Картофельного чудика поставили на колени за 5 минут) Позор ему)
номер 12
номер 12
сегодня в 16:52
50тысяч > 50 лямов
Я всё сказал.
nubom
nubom
сегодня в 16:52
Лунев, Дзюба и Сутормин вперед! Малком – назад в обоз!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 16:51
С победой Питер! Оседлали за 5 минут, даже в товарищеских матчах проявляется чемпионский Дух, браво ЛЕВ ДЗЮБА!
Doktor S
Doktor S
сегодня в 16:51
Жизнь расставила всё по местам по справедливости. ЦСКА побороться со спартаком за 10-е место, дабы не позориться в Европе.
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