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Ковачич: «Мои партнеры по команде поразительны»

10 февраля 2020, 17:02

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич заявил, что у него поразительные партнеры по команде. Также хавбек сообщил, что ему и его семье нравится жить в Лондоне.

Мои партнеры по команде поразительны, персонал «Челси» очень хорош, и моя семья счастлива. Для меня очень важно, что моя семья чувствует себя хорошо. Пока всё отлично, так что мы наслаждаемся всем, что связано с Лондоном и «Челси». 

Отметим, что ранее Ковачич рассказал о тренировках, которые проводил в «Челси» бывший наставник команды Маурицио Сарри, ныне работающий с «Ювентусом».

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