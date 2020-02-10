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Де Йонг: «Не критикую судейство, но фол на Месси был»

10 февраля 2020, 14:47
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал судейство в матче с «Бетисом»:

В Бильбао был очевиднейший пенальти, потому что меня толкали. В игре с «Бетисом» также был фол на Месси, но судья не зафиксировал это. Мне не хочется обсуждать судейство, я не критикую их. Я просто говорю о том, о чем думаю.

Ранее де Йонг отметил игру нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси

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Baggio R.
Baggio R. ответил Зидан 1972
вчера в 01:32
Если бы все было честно, то да. А так, завидовать там нечему.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Baggio R.
10 февраля в 23:47
В каждой из трёх выигранных подряд Реалом ЛЧ было много судейских скандалов. Это все признают, а не только наши. А ты лишь свои желания выдаешь за действительность.
смешно,так могут сказать только завистники!Реал на голову сильнее играл!
Incredulous
Incredulous ответил Armyan4eG
10 февраля в 23:03
А зачем тогда говорить, что я не кого не критикую. Это получается полупозиция, то есть хочу угодить всем. А так не бывает. Если имеешь своё собственное мнение,то имей и смелость его отстаивать, а не пытаться сесть одной ж..пой на два стула.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Incredulous
10 февраля в 20:56
Ну если не критикуешь, значит решение судьи не оспариваешь, и значит фола не было. Зачем тогда вообще рот открывал.
либо VAR работает всегда! либо как было бы правильней (на мой взгляд) - VAR только на взятие ворот.
потому что фол был на Месси 100% (в самом начале матча) а на ДеЙонге спорно, молчать об этом глупо.
Baggio R.
Baggio R. ответил Зидан 1972
10 февраля в 18:12
В каждой из трёх выигранных подряд Реалом ЛЧ было много судейских скандалов. Это все признают, а не только наши. А ты лишь свои желания выдаешь за действительность.
Нуржан Танир
Нуржан Танир
10 февраля в 17:35
За обнимашку пенальти офигел чтоли Де Ионг тебе че 15 лет за такую сосиску в тесте даже не дадут
DGIIIIN
DGIIIIN ответил Incredulous
10 февраля в 17:31
Ну если не критикуешь, значит решение судьи не оспариваешь, и значит фола не было. Зачем тогда вообще рот открывал.
ну так закрой
DGIIIIN
DGIIIIN
10 февраля в 17:30
Ну когда реал от сосьедадали надыбало Пересу перестраховаться и в Бильбао Мешок бабла отправить...)))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Baggio R.
10 февраля в 17:27
С чего вдруг прикормыши сливочных для Барсы свои?
Почему вдруг?Просто сейчас многие ваши понимают и признают!
Baggio R.
Baggio R. ответил Зидан 1972
10 февраля в 17:15
С чего вдруг прикормыши сливочных для Барсы свои?
Зидан 1972
Зидан 1972
10 февраля в 16:37
Эх Йонг,своих не критикуют!Они можно сказать за вас больше вас стараются!
ошалевший
ошалевший
10 февраля в 15:45
    Incredulous
    Incredulous
    10 февраля в 15:38
    Ну если не критикуешь, значит решение судьи не оспариваешь, и значит фола не было. Зачем тогда вообще рот открывал.
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