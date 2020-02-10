Де Йонг: «Не критикую судейство, но фол на Месси был»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал судейство в матче с «Бетисом»:

В Бильбао был очевиднейший пенальти, потому что меня толкали. В игре с «Бетисом» также был фол на Месси, но судья не зафиксировал это. Мне не хочется обсуждать судейство, я не критикую их. Я просто говорю о том, о чем думаю.