Сын Пеле: «Отец стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни»

Эдиньо, сын легендарного бразильского форварда Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.

Он довольно слаб. Он перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. Поэтому у него проблема с передвижением, из-за чего развилось что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Ему стыдно, он не хочет выходить в люди, не хочет, чтобы его видели, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни.