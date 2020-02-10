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Сын Пеле: «Отец стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни»

10 февраля 2020, 21:24

Эдиньо, сын легендарного бразильского форварда Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца. 

Он довольно слаб. Он перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. Поэтому у него проблема с передвижением, из-за чего развилось что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Ему стыдно, он не хочет выходить в люди, не хочет, чтобы его видели, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни.

Не так давно Пеле признался, что хотел бы сыграть с Месси.

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Все комментарии
ЛФK
ЛФK
10 февраля в 22:37
В мире очень мало людей, с которыми хотелось бы сфоткаться, Пеле один из них, здоровья легенде!
Roman73
Roman73
10 февраля в 22:01
В 1970 ом Пеле последний раз стал чемпионом мира. Это было 50 лет назад.
. Возраст.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 февраля в 21:49
Здоровья и долголетия Королю!
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 21:41
да спорт даром не проходит(
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
10 февраля в 21:41
Здоровья Пелле
Footbolista
Footbolista
10 февраля в 21:27
Его можно понять...здоровья Великому футболисту...
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