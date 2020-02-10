Джеймс: «Фернандеш отлично адаптировался в МЮ, хорошо знает английский»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал об адаптации новичка команды - полузащитника .

Он отлично адаптировался. В нашей команде много ребят говорят на его языке, а он сам еще и отлично говорит по-английски. Думаю, что он хорошо показал себя сразу же, как вышел на поле в последнем матче.

Он был хорош с мячом. Думаю, что если мы сможем наладить связь, особенно при игре из глубины, будет здорово.