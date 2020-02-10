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Джеймс: «Фернандеш отлично адаптировался в МЮ, хорошо знает английский»

10 февраля 2020, 21:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс рассказал об адаптации новичка команды - полузащитника Бруну Фернандеша.

Он отлично адаптировался. В нашей команде много ребят говорят на его языке, а он сам еще и отлично говорит по-английски. Думаю, что он хорошо показал себя сразу же, как вышел на поле в последнем матче.

Он был хорош с мячом. Думаю, что если мы сможем наладить связь, особенно при игре из глубины, будет здорово.

Ранее мнением о дебюте Фернандеша поделился главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 04:45
Только бы не из глубины...
Gurben
Gurben
вчера в 00:32
Удачи!
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