«Сельта» подходит Смолову. Дальше будет лучше

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сегодня, 10:00

Федор дебютирует в сложнейший для команды период, но «Соккер.ру» отмечает ряд положительных моментов.

«Сельта» чаще всего играла неудачно, перед матчем против «Севильи» замыкали таблицу Ла Лиги, много месяцев не побеждали в чемпионате. И не случайно были худшими по количеству голов с игры – в 22 матчах забили лишь 8 таких мячей. Такой команде нужен свежий подход в атаке, хотя в чудеса не верьте – будут искать игру долго и нудно.

Тренер ищет, использовал гибридную схему «4-3-3» с переходом на «4-4-2». Смолов и Аспас появились на поле вместе. И Федору, которому как раз в день матча исполнилось тридцать лет, приказали отвлекать внимание. Пока Мендес прилепился к левому флангу, а Федор работал глубоко, Аспас получил больше свободы правее центра.

Яго смещался на край, ни разу за весь матч не вступил в верховую дуэль – Смолов и Йокушлу силовую борьбу взяли на себя. В результате Аспас нашел слабую точку – правее центра в штрафной площади «Севильи», и после очередного внедрения в тыл врага забил мяч. Смолов и Аспас прессинговали, оборона гостей устала, и это помогло в концовке Систо.

Федор выполнил установку – часто оказывался по линии ниже, чем Аспас, работал по всей ширине фронта атаки, но вдали от ворот, хорошо боролся. Тот же Мина плохо выбирает позицию в штрафной, а Смолов даже против «Севильи», что владела мячом чаще, едва не заработал пенальти – искал падение, и будь зацеп защитника более явным – судья указал бы на «точку».

Без мяча Смолов тоже приносил пользу. Даже работникам «Сельты» игра Федора понравилась, ведь когда на 88-й минуте нападающего заменили, то на официальных страницах клуба появился другой вариант – якобы с поля ушел автор будущего победного ассиста Йокушлу. Но нет, заменили Смолова, но не потому, что сыграл плохо. Послушный нападающий выполнил установку.

Вы прочитаете более резкие оценки игры Федора, но смешно ставить злой диагноз, если дебютные матчи в Испании против «Валенсии» и «Севильи». Важно работать с фактами. Первый – Федор совсем не выпадает из игры «Сельты». Причем видно, что чем больше будут владеть мячом, а такие матчи придут, когда начнутся игры с аутсайдерами – тем проще станет нападающему понимать футбол команды.

Второй факт – Смолов в неплохой физической форме, хотя на дворе начало февраля и обычно россияне в это время загнанные на сборах. Третий – разгружая Аспаса, стягивая на себя все силовые функции и прессинг, Федор упрощает жизнь главному снайперу и лидеру «Сельты», что важно. Четвертый факт – после матча с «Реалом» в Мадриде будут игры против «Леганеса», «Гранады» и «Хетафе».

До конца сезона у Смолова есть целых 15 попыток запомниться с хорошей стороны. Никто и не ждал, что Федор сможет разорвать защиту «Валенсии», выйдя на пару минут, или уничтожит оборону «Севильи». Но его появление добавляет вариантов, поскольку Смолов не Мина. У них из общего только мастерство борьбы на втором этаже. Испанец может выходить слева в схеме «4-3-3», оба якобы конкурента Федора могут играть рядом с ним.

С появлением Смолова в основе пришла удача - «Севилью» сенсационно обыграли, невзирая на то, что вчера защита «Сельты» собственного вратаря не пожалела. Но все сложилось идеально. Видно, что был недобор очков при не самой ужасной игре и не самом слабом составе. Команда неудачливая, но с появлением Смолова минус на минус может дать плюс – встретились те, кому не очень везло.

Оскар Гарсия, хоть и играл много лет с Гвардиолой, и является поклонником того же подхода к футболу – стиля Кройфа, в «Сельте» не придумает перевод голкипера в центр поля, как пытался сделать Хосеп в «Баварии», выпустив Нойера в одном из последних туров Бундеслиги в полузащите. В Виго задача проще, зажатость присутствует, но Смолов попал в место, где один его гол может стоить более 50 млн евро – примерно столько реально урвать от ТВ-прав, если «Сельта» еще на сезон останется в Ла Лиге.

Финансово ставки еще выше, чем при борьбе за место в ЛЧ с «Локомотивом», а впереди у тридцатилетнего Смолова матч на «Сантьяго Бернабеу». Не разбалован подобными играми, а дальше пойдут соперники, с которыми нападающий класса Федора может справиться. Видно, что лучше подходит для роли напарника Аспаса, чем Мина, и это важный момент. С пасами у Федора пока беда – нужно чаще обострять, но за пару недель сложно сыграться. Как только Смолов и Аспас поймут друг друга, Оскар получит связку людей, в чьей жизни были очень результативные сезоны.

У «Сельты» есть варианты поддержки нападения – Денис Суарес, Рафинья, Мина, Систо, Мендес и Йокушлу, но не хватало людей для работы на острие. Пока Смолов попадает в офсайды и отвлекает внимание, чтобы Аспасу проще жилось. Но не по матчу против «Севильи» стоит оценивать Федора. Смолов приехал, чтобы обыграть «Леганес», «Эспаньол» и «Мальорку» - прямых конкурентов в борьбе за выживание. А еще чтобы пощекотать нервы «Вальядолиду» и «Алавесу». Начал нормально, но все главные матчи – впереди. И с куда более слабыми соперниками, чем «Валенсия», «Севилья» или «Реал».

Подобные игры нужны, как будущие матчи против «Барселоны» и «Атлетико», чтобы у Смолова за сезон получилось провести еще один групповой раунд ЛЧ . Добавьте «Хетафе» с третьей строчки и опасный «Реал Сосьедад» - получите шесть матчей с учетом свежего, когда Смолов может выйти в основе с командами уровня еврокубков. Будет конкуренция, будут непростые испытания, но Федор добавляет «Сельте» разнообразия в атаке и выматывает защитников, ведь хорошо прессингует и видит, как зайти в штрафную площадь.

Скауты «Сельты» знали, что делали, и Смолов не прогадал. Впереди еще 15 испытаний, и каждый поединок – маленький финал. «Севилью» в волевом стиле обыграли, преобразив игру в концовке, положившись на слабую реализацию гостей, но это только начало. «Сельта» покажет себя в домашних играх, когда получится чаще владеть мячом – вот когда от Смолова потребуют голы и ассисты. Впрочем, огорчить «Реал» тоже можно. Гол нужен, чтобы расслабиться, а вот фанаты «Сельты» уже скорее за Смолова, дружественно приняли, аплодировали после замены и просили о селфи, когда покидал поле дальней бровкой.

Также у «Сельты» еще будут стандарты, а наверху умеют вести борьбу два человека – Мина и Смолов. По умению выйти на удар Федор уступит только Систо, но будет наравне с хитрым Аспасом. Смолов совпадает с «Сельтой», если сравнивать стиль команды – подстраиваются под врагов, но при малейшей возможности переходят к игре первым номером и атакам, и манеру работы российского форварда.

Также важно отметить, что Федор сразу вышел на второе место в команде по количеству перехватов в среднем за полный матч. То есть скорости Ла Лиги не такие дикие, как в Бундеслиге в центральных матчах или в АПЛ . Интенсивность ниже. Во многих играх сезона опека на последней третий поля – у ворот соперника, в Испании не такая плотная, как в Серии А или АПЛ . РПЛ точно более закрытая лига, так что Смолов обязательно получит моменты, но не против грандов, а позже.

Смолов нормально дебютировал и много пахал – нанес 2 удара (1 точный), выиграл 4 верховых дуэли, 3 раза перехватил мячи (лучший показатель в команде), один раз удачно вынес мяч от ворот в своей штрафной, 4 раза заблокировал чужие пасы (снова лучший в команде) – Смолов успевает за скоростями и читает игру. Нужно добавить в точности пасов – пока избавляется от мяча, кидая ближнему, а не ищет оригинальное продолжение, но тут вопрос сыгранности. Нормально дебютировал.

Почему тогда российские оценки такие злые? Подсознательно фанаты не простили Федору тот самый пенальти, а сознательно, справедливо критиковали форварда за игру в «Локомотиве», так что скепсис – отправная точка для многих. Но Смолов вчера выполнил установку. Даже примитивные расставания с мячом в касание могут быть следованием приказу. В таком случае Оскар Гарсия доволен, тем более, сказал, что будет беречь Федора, ведь тот только набирает форму.

Зато дебют совпал с долгожданным успехом команды, что приятно. Начали тур на последнем месте в таблице, а теперь покинули зону вылета, обыграв «Севилью». Смолову важно выйти на пик к игре против «Леганеса» 22 февраля. Если грохнут с Аспасом (форвард экстра-класса) конкурента – дебют назовут удачным. Федор вписывается в «Сельту», а дальше все зависит от множества обстоятельств и банального везения. Важно реализовать явные моменты, когда те появятся.