Смолов: «С такими игроками „Сельта“ должна быть гораздо выше в Примере»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата Испании и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Севильей».
У нас очень сильный состав. После разговора с агентом я посмотрел на состав и подумал: «Да этого не может быть, не могут они занимать такое место в таблице. С такими игроками команда должна быть гораздо выше в Примере».
Да, «Севилья» — это довольно сильная команда, в последнее время они выглядят уверенно. Однако мы играем дома, и нам нужно исправлять ситуацию. Так что мы должны биться друг за друга. Думаю, только так можно выдать серию побед.
После поражения от «Валенсии» (0:1) в 22-м туре Примеры «Сельта» занимает предпоследнее место в таблице, «Севилья» занимает 3-ю строчку.
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