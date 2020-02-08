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Смолов: «С такими игроками „Сельта“ должна быть гораздо выше в Примере»

сегодня, 04:59
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗавтра в 20:30 Не начался

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата Испании и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Севильей».

У нас очень сильный состав. После разговора с агентом я посмотрел на состав и подумал: «Да этого не может быть, не могут они занимать такое место в таблице. С такими игроками команда должна быть гораздо выше в Примере».

Да, «Севилья» — это довольно сильная команда, в последнее время они выглядят уверенно. Однако мы играем дома, и нам нужно исправлять ситуацию. Так что мы должны биться друг за друга. Думаю, только так можно выдать серию побед.

После поражения от «Валенсии» (0:1) в 22-м туре Примеры «Сельта» занимает предпоследнее место в таблице, «Севилья» занимает 3-ю строчку.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:54
Откуда Федя знает о силе партнёров ведь раньше он не с кем не пересекался.
112910415
112910415
сегодня в 05:19
"Справочник футболиста. Сборник стандартных фраз для интервью."
Бестселлер активно использует вся целевая группа. И Федя тоже.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:06
Главное чтоб Фёдор не мешал)))
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