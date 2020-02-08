Смолов: «С такими игроками „Сельта“ должна быть гораздо выше в Примере»

Нападающий «Сельты» прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата Испании и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Севильей».

У нас очень сильный состав. После разговора с агентом я посмотрел на состав и подумал: «Да этого не может быть, не могут они занимать такое место в таблице. С такими игроками команда должна быть гораздо выше в Примере».

Да, «Севилья» — это довольно сильная команда, в последнее время они выглядят уверенно. Однако мы играем дома, и нам нужно исправлять ситуацию. Так что мы должны биться друг за друга. Думаю, только так можно выдать серию побед.