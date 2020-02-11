19-летний форвард ЦСКА близок к переходу в «Спартак-2»

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вчера, 13:22

Источник сообщает, что со «Спартаком-2» тренируется нападающий ЦСКА .

19-летний форвард провел за красно-синих восемь матчей в молодежном первенстве РПЛ . Первую половину 2019 года Осмоловский выступал за молодежку «Ахмата», забив четыре мяча в 11 матчах.

Напомним, что недавно у «Спартака-2» сменился главный тренер.