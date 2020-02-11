ГлавнаяНовости

19-летний форвард ЦСКА близок к переходу в «Спартак-2»

вчера, 13:22

Источник сообщает, что со «Спартаком-2» тренируется нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский.

19-летний форвард провел за красно-синих восемь матчей в молодежном первенстве РПЛ. Первую половину 2019 года Осмоловский выступал за молодежку «Ахмата», забив четыре мяча в 11 матчах.

Напомним, что недавно у «Спартака-2» сменился главный тренер

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Краснодар» может усилиться хавбеком «Наполи»
Сегодня, 01:23 Комментарии3
СлухиЭкс-футболист «Спартака» и «Краснодара» перешёл в «Актобе»
Вчера, 15:53 Комментарии6
Кожемякин доиграет сезон в «Шиннике», несмотря на интерес «Ростова»
Вчера, 14:47 Комментарии5
СлухиЯнушковский подпишет контракт с «Текстильщиком»
Вчера, 12:24 Комментарии1
СлухиПредставители Арнаутовича предложили услуги игрока «Локомотиву»
Вчера, 12:16 Комментарии45
Залатайте дыру! Кандидаты в атаку «Локо»
Вчера, 12:00Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:59
Опрометчивый поступок!!!
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил ДАША Д
вчера в 18:03
Такие переходы не типичны: к врагам идет.
Так он вроде не совсем воспитанник, а транзитеры приходят и уходят. Тем более если в Спартак-2, то уровень таков, что даже в молодежке у него шансов практически нет
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Армейская душа
вчера в 18:01
Тарасовка - родина Иуд
так у свинарника таких иуд как у дурака махорки! И два последних русских тренера тоже предали. Мало того, что надежды не оправдали, так один еще и в таблице выше идет. А Онопко для себя сделал вывод: можно остаться в мясокомбинате и погрязнуть в навозе или уйти в ЦСКА, где к тренерам и игрокам относятся на 2 порядка лучше чем пятизвездных
Армейская душа
Армейская душа ответил Cергей Герасимов
вчера в 17:59
вот ты зачем это сказал? Дзюбинья на втором этаже в защите лучше Кутепова играет. Федун же не откажется от такого защитника, когда Теме возраст не позволит в атаке играть
А когда не позволит ходить - на ворота поставит? )))
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Армейская душа
вчера в 17:57
Лучше Дзюбу на Кутепова
вот ты зачем это сказал? Дзюбинья на втором этаже в защите лучше Кутепова играет. Федун же не откажется от такого защитника, когда Теме возраст не позволит в атаке играть
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:52
Успешного перехода.
Армейская душа
Армейская душа ответил Faustello
вчера в 16:59
Млин какие слухи если от вас в Спартак народ повалил?
Не от нас - он свободный агент вроде как. Читай чуть ниже - новость от 9 ноября прошлого года
Армейская душа
Армейская душа ответил Санчо Панса
вчера в 16:58
Предатель, что сказать! В ЦСКА остаются только достойные. Неудач ему и поражений в свинарнике)
Он на данный момент даже не игрок ЦСКА.

==============================================

Нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.
Стороны расторгли контракт. Причины прекращения сотрудничества не указываются.

==============================================

ЦСКА-2 его купили у Ахмата-2. Пусть идёт себе с миром
Faustello
Faustello ответил Армейская душа
вчера в 16:56
Слухи для свиней
Млин какие слухи если от вас в Спартак народ повалил?
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:47
Предатель, что сказать! В ЦСКА остаются только достойные. Неудач ему и поражений в свинарнике)
форева
форева
вчера в 16:43
Видно парень совсем никакой. Посмотрели, оценили, отдали дальше искать себя.))
Причём видно настолько никакой , что можно и в спартак отдать.))
Армейская душа
Армейская душа ответил Nafnafik
вчера в 16:16
Еще Чалова можно поменять на Зобнина.
Лучше Дзюбу на Кутепова
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 16:11
Еще Чалова можно поменять на Зобнина.
Армейская душа
Армейская душа ответил LOpp
вчера в 15:48
да, игроки из цска годятся только для ФНЛ
В курский «Авангард» может перейти полузащитник красно-белых Петр Володкин

==========================================

На повышение парень пошёл
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
вчера в 15:23
Чё то у коней ориентация массово портится начала...
Бульбаш всех дранниками кормит , сектантам нравится
Армейская душа
Армейская душа ответил Алексей Коротеев
вчера в 15:22
За иуду Онопко ЦСКА остался должен пол команды ! )))))
Тарасовка - родина Иуд
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:20
Такие переходы не типичны: к врагам идет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Izmar
вчера в 15:12
Совсем традиции похерили.
За иуду Онопко ЦСКА остался должен пол команды ! )))))
Багор
Багор
вчера в 15:01
Ужас что творится, кони свиням помочь решили.
Армейская душа
Армейская душа ответил Faustello
вчера в 14:59
Чё то у коней ориентация массово портится начала...
Слухи для свиней
Виссарионович
Виссарионович
вчера в 14:51
Понял что не пробиться ему в первую команду, там сейчас белорусы заправляют и Чалов который вечно в шаге от переезда в Англию.
Faustello
Faustello
вчера в 14:50
Чё то у коней ориентация массово портится начала...
VIPded
VIPded
вчера в 14:27
Если армейцам не годится, можно и заслать казачка...)))
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 14:22
Удачи.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 14:09
Лосину еще вернуть коням и кака подписать нужно харьковскому(((
Mekrash
Mekrash ответил isamsn
вчера в 14:08
К ЦСКА этот форвард имеет очень относительное отношение. Так мелькнул в 8 матчах на просмотре и в утиль...
На это никто смотреть не будет, важен сам факт перехода в стан бывшего врага.
isamsn
isamsn
вчера в 13:58
К ЦСКА этот форвард имеет очень относительное отношение. Так мелькнул в 8 матчах на просмотре и в утиль...
Izmar
Izmar
вчера в 13:56
Совсем традиции похерили.
Alpribas
Alpribas
вчера в 13:55
Команды стали одного уровня, можно смело меняться.
drug01
drug01
вчера в 13:45
Надо ли этому верить.....?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100