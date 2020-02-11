19-летний форвард ЦСКА близок к переходу в «Спартак-2»

Источник сообщает, что со «Спартаком-2» тренируется нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский.
19-летний форвард провел за красно-синих восемь матчей в молодежном первенстве РПЛ. Первую половину 2019 года Осмоловский выступал за молодежку «Ахмата», забив четыре мяча в 11 матчах.
Напомним, что недавно у «Спартака-2» сменился главный тренер.
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Нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.
Стороны расторгли контракт. Причины прекращения сотрудничества не указываются.
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ЦСКА-2 его купили у Ахмата-2. Пусть идёт себе с миром
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Нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.
Стороны расторгли контракт. Причины прекращения сотрудничества не указываются.
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ЦСКА-2 его купили у Ахмата-2. Пусть идёт себе с миром
Причём видно настолько никакой , что можно и в спартак отдать.))
Причём видно настолько никакой , что можно и в спартак отдать.))
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На повышение парень пошёл
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На повышение парень пошёл