Хавбек «Арсенала» Хлусевич рассказал о своем просмотре в «Порту»

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вчера, 10:49

Полузащитник тульского «Арсенала» сообщил о том, как прошел его просмотр в «Порту». 18-летний игрок находился в системе португальского клуба с 18 по 26 января.

Сразу после приезда начал тренироваться с командой своего возраста – U19. Несколько дней работал со сверстниками, а потом меня перевели уже во взрослую команду «Порту B». Понятно, что подбор игроков в клубе очень хороший. Соответственно уровень даже второй команды «Порту» весьма приличный. Считаю, что зарекомендовал себя неплохо, в тренировочном процессе все получалось. Кроме того, мы играли товарищеский матч с Саудовской Аравией. Сыграли 0:0, но видимо, проявил себя хорошо, потому что после игры тренеры подошли, похвалили. Было приятно.

Также Хлусевич сообщил, что решение о возможном продолжении карьеры в «Порту» может быть принято по окончании сезона.

За игроками следят, потом приглашают на просмотр, знакомятся, снова наблюдают. Поэтому какие-то решения в отношении меня могут последовать не раньше лета, когда закончится чемпионат и начнётся перерыв.

Отметим, что ранее стало известно о попытках тульского «Арсенала» подписать форварда «Зенита» .