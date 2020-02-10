Кокорин в «Арсенале» - грамотное решение

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сегодня, 19:00

Не в лондонском, конечно, а в тульском. «Соккер.ру» будет рад, если «Зенит-2» потеряет Александра.

Форвард, которого ценит тренер-чемпион, застрял во втором составе, тратит время впустую. И помним историю Дзюбы – Артем оказался лишним в «Зените», нашел тульский вариант, ушел в аренду, заиграл и попал в заявку Черчесова, хотя Станислав Саламович упрямо повторял «сборной не нужен тяжелый центрфорвард».

Ошибался, как видите. Оказалось, что очень даже нужен, хотя не лишним будет добавить – в заявке на ЧМ -18 Дзюба занял место как раз Кокорина, ведь Александр мог стать дублером вице-капитана того состава Смолова, но получил травму и пропустил мундиаль. Теперь же дело не в состоянии нападающего «Зенита», а в политике.

Кокорина наказали ссылкой во второй состав по простой причине – отказался идти в аренду в «Сочи», рассчитывал выступать в основном составе Семака. Внутренний конфликт точно случился: Сергей Богданович заявил, что пока не договорился о новом контракте с «Зенитом», и одной из причин назвал как раз ситуацию с Александром.

Получился нелепый лишний скандал, и хотя время калечит и лечит одновременно, пора ставить точку в истории. Если оставят Кокорина во втором составе до лета, то фанаты не поймут. В «Сочи» отказывается идти – в принципе, имеет право, аренды ведь обсуждаются всеми сторонами сделки, насильно никого в другой клуб спихнуть нельзя.

Значит, Кокорин или остается на минимальной для города Санкт-Петербурга зарплате до лета в составе «Зенита-2», или находится клуб, чьи покровители достаточно авторитетные, чтобы Миллеру еще раз позвонили. Кстати, не факт, что прямой звонок был, ведь владельцы «Сочи» и «Зенита» давно знакомы, могли спокойно обсудить усиление аутсайдера между собой.

Команду из Санкт-Петербурга никто не заставлял так относиться к Кокорину. И Дзюбу множили на ноль два года назад самостоятельно – не было стороннего приказа. Но если Артем не рассчитывал на быстрый уход – не мог летом 2018 перейти в любой клуб, куда пожелает, то Кокорин теперь вряд ли горит желанием заключать новое соглашение с «Зенитом».

Тем более, на руках у него уже есть другие предложения, причем с хорошей зарплатой. Лимитную скамейку с нового сезона расширяют – многим ведущим клубам РПЛ нужны качественные российские футболисты, поэтому без работы Александр, пускай сто раз не раскрылся и давно вырос из определения «подающий надежды», не останется. Более того, учитывая не самую лучшую игру многих форвардов осенью, Кокорин даже может выделиться весной голами.

Многие рассматривают ситуацию с точки зрения сочувствия футболисту, прошедшему тюремное заключение, или переводят все в плоскость личного отношения к «Зениту». Но лучше подключить здравый смысл. Петербуржцы схитрили, подписав на полгода контракт с понижением зарплаты Александра в 1 210 раз – с 23 миллионов рублей в месяц до 19 тысяч, но еще один Сутормин не получился.

Выгоды от Кокорина в заявке не будет, ведь не получили согласия на аренду в «Сочи», вряд ли сам клуб примет предложение «Локомотива» - незачем усиливать одного из преследователей. А вот предложение «Арсенала» рассмотрят. В чем разница между звонком из РЖД и обращением по тульской линии? Дзюба, когда заиграл в составе «оружейников», за переход благодарил Божовича, Аджоева и Дюмина.

Алексею Геннадиевичу 47 лет, и не так давно его даже называли одним из фаворитов на престол. Сейчас концепция вроде как изменилась, вмешиваются новые обстоятельства, воюют разные кланы за доступ к власти в ближайшие годы, поэтому о правителе Дюмине говорят реже. Но этот человек был охранником главы РФ , играет в той самой Ночной хоккейной лиге. Если к Миллеру обратится давно знакомый ему Дюмин с просьбой одолжить Кокорина – клубы договорятся.

«Арсенал» не составляет опасности для «Зенита» в таблице. Оба матча между командами состоялись, туляки дважды проиграли, причем во втором случае провели один из худших поединков за сезон. Зато обыграли ЦСКА , «Локомотив» и «Спартак», поэтому в аренде Кокорина именно в «Арсенал» есть еще одна сторона.

Если «оружейники», которым сам Усманов жертвовал миллионы рублей под Лигу Европы, финишируют на шестой строчке, то это место не достанется «Спартаку». Кроме того, «Зенит» может лично выбить «красно-белых» из Кубка России – в полуфинале, если ЦСКА не справится с командой Тедеско стадией ранее. И тогда общими усилиями туляки и петербуржцы испортят сезон москвичам.

«Зениту» выгодно, чтобы «Арсенал» играл хорошо – очки у лидера не отберут, а вот позлить преследователей еще могут, особенно если у них будет Кокорин. Изначально планировали, что Александр попытается спасти «Сочи» от вылета, но сильнее верится, что заиграет в команде, где умеют реанимировать игроков. Дзюба, Кирилл Комбаров, Беляев, Гарбатенко, Ткачев, Луценко и Ломовицкий не пожалели, что перебрались в Тулу.

У «Сочи» уже есть Федотов, будет много веселых матчей, где любое решение арбитров повлияет на судьбу путевки в следующий сезон. И без Кокорина смогут выжить, а вот мариновать Александра во втором составе «Зениту» себе дороже. Форвард, судя по сообщениям из открытых источников, уже ведет переговоры с туляками – знакомится с условиями, ведь предложат максимум десятую часть от старого оклада в Санкт-Петербурге.

Зато потом станет свободным агентом и летом выберет себе новый клуб без давления. Уход в аренду – правильное решение, Червиченко может использовать Кокорина в разных ролях – как одного из тройки в атаки, так и перестроить игру под Александра на острие, или выпускать в паре с другим бывшим «динамовцем» Луценко. Сидеть до лета в «Зените-2» смысла нет, и хотя мечтал о чемпионстве – нужно довольствоваться реальным вариантом.

Дюмин и Миллер могут договориться, а поскольку вся история аренды Кокорина об устройстве российского государства, вертикали влияния и понятиях, то в трансфер форварда в «Арсенал» поверить проще всего. Дзюба ведь отдали именно в Тулу, Усманов подарил деньги именно «оружейникам». Компании, которые работают на оборонку, спонсируют именно этот клуб – Дюмин работал замом Шойгу, а теперь команду может усилить Кокорин.

«Зенит» ничего не теряет, Александр уже недоступен Семаку. Зато «Арсенал» может проиграть «Сочи» - сенсации случаются, но позже даст бой «Спартаку». «Красно-белые» в середине таблицы – приятный бонус сезона для «Зенита». Это максимум, который могут выжать из скандальной истории. Во втором составе Кокорин будет, как бельмо на глазу для фанатов, а аренда нападающего из Санкт-Петербурга в «Арсенал» - опробованный на Дзюбе вариант.

Александр может на уровне борьбы за потенциально еврокубковое шестое место преуспеть – сыграть больше минут, чем в «Зените», где есть основная четверка в атаке - Малком, Дзюба, Азмун и Дриусси. Этот трансфер выгоден всем. Чемпион забывает о головной боли, Кокорин получает практику, «Арсенал» - звездного форварда по цене зарплаты.

А если вдруг Кокорин будет играть прекрасно, то никто не помешает «Зениту» вернуть его летом, когда улягутся страсти. С Дзюбой тоже ссорились, а теперь он ведет команду за собой.