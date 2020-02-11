Представители Арнаутовича предложили услуги игрока «Локомотиву»

Форвард «Шанхай СИПГ» и сборной Австрии Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Локомотиве». Представители игрока предложили услуги своего клиента «железнодорожникам».
Отметим, что контракт нападающего с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Ранее стало известно, что «Локомотив» хотел подписать форварда «Эвертона» Умара Ниасса, однако игрок отказался от перехода.
Думаю австриец ещё вполне на уровне играет,ну и по сравнению с Джорджевичем,Едером, Миранчуком(который не Алексей),он повыше классом.
Думаю австриец ещё вполне на уровне играет,ну и по сравнению с Джорджевичем,Едером, Миранчуком(который не Алексей),он повыше классом.
А впрочем неважно, пассажиры готовы оплатить все
А впрочем неважно, пассажиры готовы оплатить все
Зачем он "Локо"? Это не командный игрок, и при его комплексах у него вообще минимум мотивации будет играть.
ВХЮ просто последние годы существовал по принципу "нам ничего не надо, у нас нет задач на сезоны", поэтому они болтались ближе к концу таблицы с Артаутовичем в виде священной коровы, на которую все играют, поэтому у Марко там стата дельная была.
Что ты мне, любителю АПЛ, статистику в лицо тыкаешь? Я как скаут могу по любому игроку характеристику дать))
Зачем он "Локо"? Это не командный игрок, и при его комплексах у него вообще минимум мотивации будет играть.
ВХЮ просто последние годы существовал по принципу "нам ничего не надо, у нас нет задач на сезоны", поэтому они болтались ближе к концу таблицы с Артаутовичем в виде священной коровы, на которую все играют, поэтому у Марко там стата дельная была.
Что ты мне, любителю АПЛ, статистику в лицо тыкаешь? Я как скаут могу по любому игроку характеристику дать))
И очень эгоистичный. Но это вопрос психологии Марко. Братан его сам в этом признавался, что вся его эгоистичность от неуверенности.
И очень эгоистичный. Но это вопрос психологии Марко. Братан его сам в этом признавался, что вся его эгоистичность от неуверенности.