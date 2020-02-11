Представители Арнаутовича предложили услуги игрока «Локомотиву»

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вчера, 12:16

Форвард «Шанхай СИПГ» и сборной Австрии может продолжить карьеру в «Локомотиве». Представители игрока предложили услуги своего клиента «железнодорожникам».

Отметим, что контракт нападающего с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что «Локомотив» хотел подписать форварда «Эвертона» , однако игрок отказался от перехода.