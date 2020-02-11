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Представители Арнаутовича предложили услуги игрока «Локомотиву»

вчера, 12:16

Форвард «Шанхай СИПГ» и сборной Австрии Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Локомотиве». Представители игрока предложили услуги своего клиента «железнодорожникам».

Отметим, что контракт нападающего с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что «Локомотив» хотел подписать форварда «Эвертона» Умара Ниасса, однако игрок отказался от перехода.

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Все комментарии
за
за ответил alex spartakovih
вчера в 21:59
умер валерий рейнгольд !царствие тебе небесное дед !светлая тебе память!!
Светлая память ветерану Спартака Валерию Рейнгольду!
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 20:42
умер валерий рейнгольд !царствие тебе небесное дед !светлая тебе память!!
Брулин
Брулин
вчера в 20:36
Арнаутович мне нравился в Апл. Для Локо вариант то что надо,был бы очень рад, увидеть его в Рпл.
Думаю австриец ещё вполне на уровне играет,ну и по сравнению с Джорджевичем,Едером, Миранчуком(который не Алексей),он повыше классом.
beefs
beefs
вчера в 20:07
Игрок неплохой был на ЧМ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:30
Неплохая замена Смолову...
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Аналитик Зенита
вчера в 19:04
Если они из Китая, где бешеные деньги, хотят его в локомотив, какие же там зарплаты? А впрочем неважно, пассажиры готовы оплатить все
В Китае уже лимит з/п, о каких ты тут нам бешеных деньгах втираешь?
Я И Блан
Я И Блан
вчера в 18:21
Всё просто, ему практика игровая нужна, в преддверии ЕВРО, а в Китае не до футбола.
Trepanator
Trepanator
вчера в 18:17
Коронавирус привезет
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:53
Весь хлам металлолом в РПЛ собирают как всегда
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 17:50
Если они из Китая, где бешеные деньги, хотят его в локомотив, какие же там зарплаты?
А впрочем неважно, пассажиры готовы оплатить все
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:59
это видимо не понятный пиар ход...
Groove000
Groove000 ответил Санчо Панса
вчера в 16:55
Нормальный такой вариант для Локомотива! Только вот Китай нынче завлекает огромными деньгами, чего у них не отнять.
Уже нет. Они там приняли новую политику, по которой зп игроков больше не будут космическими
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:46
Нормальный такой вариант для Локомотива! Только вот Китай нынче завлекает огромными деньгами, чего у них не отнять.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:04
А Арнаутович разве не на пенсии ещё?
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил viking88
вчера в 15:33
ты бы для начала статистику футболиста посмотрел, прежде чем бред писать! Ладно, китайский чемпионат не будем учитывать... но хотя бы последние два года за молотобойцев он стабильно выходил в основе и забивал минимум 10 голов. А это АПЛ! Да и за сборную Арнаутович стабильно забивает, только в этом Евро отборе 6 голов за 8 матчей. Наверняка получше великого Дзюбки?) Причем расцвет Арнаутовича наступил ближе к 30 годам!
Ты в принципе ничего не знаешь об Арнаутовиче. Это был суперталант в молодые годы, но характер не дал ему раскрыться - он одновременно эгоистичный, считающий себя топ-игроком и неуверенный в себе - какой там расцвет ближе к тридцати годам. Он только немного реабилитировался, и все.

Зачем он "Локо"? Это не командный игрок, и при его комплексах у него вообще минимум мотивации будет играть.

ВХЮ просто последние годы существовал по принципу "нам ничего не надо, у нас нет задач на сезоны", поэтому они болтались ближе к концу таблицы с Артаутовичем в виде священной коровы, на которую все играют, поэтому у Марко там стата дельная была.

Что ты мне, любителю АПЛ, статистику в лицо тыкаешь? Я как скаут могу по любому игроку характеристику дать))
SHMEL
SHMEL ответил Альфамен
вчера в 15:00
Про Хеведеса согласен,а про Чорлуку Вы чушь сморозили,он в Локо в расцвете сил пришел.Еще из "пенсионеров" можно Фарфана вспомнить,но он пашет лучше чем вся молодежь ЦСКА.
Чушь я не писал,просто вы невнимательно читаете...Я не писал,что он пришел старым...Перечитайте.
viking88
viking88 ответил Тень Аналитика
вчера в 14:55
Лол, кто тут пишет топ, вообще не в теме. Он ленивый самовлюбленный пофигист, а пенсионный возраст однозначно не добавляет ему достоинств при этом.
ты бы для начала статистику футболиста посмотрел, прежде чем бред писать! Ладно, китайский чемпионат не будем учитывать... но хотя бы последние два года за молотобойцев он стабильно выходил в основе и забивал минимум 10 голов. А это АПЛ! Да и за сборную Арнаутович стабильно забивает, только в этом Евро отборе 6 голов за 8 матчей. Наверняка получше великого Дзюбки?) Причем расцвет Арнаутовича наступил ближе к 30 годам!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:41
даа дожили))) скоро весь отработанный материал в мире начнут собирать)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:38
Безусловно непонятно
alexando1974
alexando1974
вчера в 14:37
с подачи халка))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 14:30
Как фан ВХЮ скажу за Арни: игрок крутой. Но по поводу зарплаты Марко с братцем доведут до инфаркта.
И очень эгоистичный. Но это вопрос психологии Марко. Братан его сам в этом признавался, что вся его эгоистичность от неуверенности.
Ravshan878
Ravshan878 ответил ДАША Д
вчера в 14:11
Где Даша там и Маша. Он хочет увидеть настоящую принцессу. Так ли Дашка?
Альфамен
Альфамен ответил SHMEL
вчера в 14:02
Про Хеведеса согласен,а про Чорлуку Вы чушь сморозили,он в Локо в расцвете сил пришел.Еще из "пенсионеров" можно Фарфана вспомнить,но он пашет лучше чем вся молодежь ЦСКА.
Альфамен
Альфамен ответил Василий 50
вчера в 13:58
Глупый вопрос,но все же ответить нужно,мало ли Вы и в правду не в курсе...Поясняю,нападающий нужен что бы забивать голы-это его главная работа.Еще много другой,но это Вы уже точно не поймете,переваривайте пока вышесказанное...
Альфамен
Альфамен ответил particular
вчера в 13:56
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:55
    Надо брать, пока предлагают...
    SHMEL
    SHMEL ответил Саня Локомотив
    вчера в 13:35
    Одного пенсионера с именем,которого подписали,назови???
    А Хеведеса я смотрю вы пацаном безусым взяли, да и Чорлука, хоть и давно играет, но тоже не юнец-34 годика...
    Valeron112
    Valeron112
    вчера в 13:26
    А реально на трезвый глаз - стабильны по составу : Зенит , ЦСКА , Краснодар и Ростов.
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    вчера в 13:23
    Лол, кто тут пишет топ, вообще не в теме. Он ленивый самовлюбленный пофигист, а пенсионный возраст однозначно не добавляет ему достоинств при этом.
    Valeron112
    Valeron112
    вчера в 13:22
    Паровозы с ним сделают не вынеждуную остоновку.
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