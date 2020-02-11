Залатайте дыру! Кандидаты в атаку «Локо»

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сегодня, 12:00

Главная проблема «Локомотива» известна — дым из топки, как нужен нападающий! «Соккер.ру» обсуждает форвардов, чьи фамилии всплывали в новостях.

Ситуация располагает, а инсайдеры в один голос утверждают: «Локомотив» подпишет нападающего до закрытия зимнего трансферного окна. Скорее всего, это будет аренда. Однозначно бюджетный вариант, тратить большие деньги и делать стратегическую ставку в московском клубе в это время года не готовы. Да и вообще мы видели, какой у «Локо» алгоритм приглашения серьезных ребят из Европы: сначала аренда, затем выкуп контракта, если адаптация прошла хорошо, и взаимное тяготение продолжается. Крыховяк и Жоау Мариу подтверждают.

Сейчас «Локомотиву» нужно решить конкретную задачу: одним Эдером ужас на соперников не наведешь, сколько бы «Золотых голов» он ни забил. Москвичам, как и «Барселоне», в середине февраля очень нужен форвард, только если каталонцы вынуждены ограничить свои поиски Испанией и просить разрешение на регистрацию футболиста вне трансферного окна, то в распоряжении «железнодорожников» весь мир, правда и бюджет куда скромнее. Приходится рассматривать людей со скамеек европейских команд, которые когда-то умели забивать. И тут важно очень точно попасть пальцем в небо.

Умар Ниасс («Эвертон»; Сенегал)

Логично, что первым делом «Локомотив» подумал об этом своем бывшем форварде. Умар был успешен в Москве, пусть и сыграл не так много: в 42 матчах забил 19 голов и сделал 14 «ассистов». Знакомство сенегальца с реалиями РПЛ позволяет надеяться на его скорую адаптацию, а это тоже очень важный фактор, когда приглашаешь форварда за три недели до возобновления чемпионата.

Ниасс — ловкий, пластичный и подвижный, это не столб вроде Эдера и не кисейная барышня, в которую часто превращался Федор Смолов в ожидании идеальных передач от партнеров. Умар и поборется, и прессинговать будет без устали, а игра на опережении и «обеды» за спиной у защитников — его хлеб, именно этого сейчас не хватает «Локо».

Одна проблема: возвращаться в Россию африканец не хочет. Или пока не хочет, потому что говорят, что его не устроили детали контракта, якобы в Турции и Англии ему веселее. Нужно понимать, что у Умара в июне заканчиваются отношения с «Эвертоном», а сейчас он активно торгует своим статусом свободного агента, но даже если не хочет возвращаться в «Локомотив» полноценно, стоит подумать об аренде на несколько месяцев, чтобы поддержать форму перед переходом в новый клуб, ведь в «Эвертоне» ему играть не дают.

Матей Выдра («Бернли»; Чехия)

В «Бернли» есть Крис Вуд, Эшли Барнс и Джей Родригес, до Матея очередь доходит крайне редко: в нынешнем розыгрыше АПЛ только 6 раз вышел на замену, сыграл суммарно 100 минут. Выдра выглядит доступным кандидатом — лавочник, которого можно спасти от злой участи хотя бы на время с пользой для дела, но в случае чеха впору задуматься: а поможет ли он в принципе?

Все-таки Выдра уже полтора года существует в таком режиме: получает крохи игровой практики, в основном выходя на замены, забил всего пару голов за это время. У Матея были мощные сезоны в Чемпионшипе, но сейчас его нужно «воскрешать». Не скажу, что это невозможно, все-таки Юрий Палыч — чудотворец, но Сёмину обычно требуется время (вспомните, как реанимировал Фарфана). Строго говоря, Ниасс тоже не в тонусе, но сенегалец хотя бы попадет в клуб, где уже был успешен, встретит знакомых людей. С Выдрой все иначе.

Симоне Дзадза («Торино»; Италия)

Что касается Симоне Дзадзы, то в этот вариант изначально не верилось, а вот заявление со стороны «Торино» стоит воспринимать серьезно. Во-первых, «быки» только летом выкупили права на форварда у «Валенсии» за 12 млн евро. Во-вторых, Дзадза, хоть и не оправдывает ожиданий, остается в обойме, забил 3 гола в Серии A и еще 3 мяча в квалификации Лиги Европы. В-третьих, у Симоне сейчас травма бедра, а «Локомотиву» нужен человек, который хотя бы в теории способен дать результат здесь и сейчас. Больных и так хватает. Одним словом, забудьте о Дзадзе в контексте его возможного перехода в «Локомотив», запомните итальянца блестящим исполнителем пенальти.

Александар Прийович («Аль-Иттихад»; Сербия)

Логично не смотреть за океан и на слишком молодых футболистов, потому что в случае южноамериканцев и еще не сформировавшихся форвардов риск долгой адаптации выше. Желательно ориентироваться на игроков из ближнего зарубежья или на близкие к нам по менталитету национальности. Сербы? Идеально.

Александар Прийович играл за «Легию» под руководством Черчесова, потом в составе ПАОКа выбивал «Спартак» из квалификации Лиги чемпионов. Год назад серб уехал на Ближний Восток, а вообще к 29 годам успел поиграть в девяти странах. Россия может стать десятой. Выступление агента Прийовича подтверждает, что Александар готов к переменам: