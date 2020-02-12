Ибрагимович и Роналдо – в символической сборной не побеждавших в ЛЧ игроков

Популярное интернет-издание Goal составило две символические сборные. В одну из них вошли легендарные футболисты, выигрывавшие в своей карьере Лигу чемпионов, а в другую – те из легенд, кому не удалось завоевать этот трофей.
Сборная победителей Лиги чемпионов: Касильяс, Рамос, Пуйоль, Неста, Мальдини, Хави, Иньеста, Джеррард, Зидан, Месси, Роналду.
Запасные: Терри, Лам, Зеедорф, Рой Кин, Рауль, Роналдиньо, Анри.
Сборная игроков, не побеждавших в ЛЧ: Буффон, Дзамбротта, Тюрам, Кьеллини, Каннаваро, Виейра, Марадона, Тотти, Батистута, Роналдо, Ибрагимович.
Запасные: Маттеус, Баллак, Баджо, Веа, Кантона, ван Нистелрой, Недвед.
Some of the greatest players to win the Champions League... 🏆— Goal (@goal) 11 февраля 2020 г.
And some of the greatest players who haven't 😲 pic.twitter.com/cViTw4Xlfy
Отметим, что в сборной победителей ЛЧ не оказалось ни одного игрока из пятёрки футболистов «Ливерпуля», которые попали в символическую сборную 2019 года по версии УЕФА.
Где Бускетс вообще не понятно, где Каземиро, где Карлос?
Где Бускетс вообще не понятно, где Каземиро, где Карлос?
коротко о чемпионате :)
коротко о чемпионате :)