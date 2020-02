Ибрагимович и Роналдо – в символической сборной не побеждавших в ЛЧ игроков

Популярное интернет-издание Goal составило две символические сборные. В одну из них вошли легендарные футболисты, выигрывавшие в своей карьере Лигу чемпионов, а в другую – те из легенд, кому не удалось завоевать этот трофей.

Сборная победителей Лиги чемпионов: Касильяс, Рамос, Пуйоль, Неста, Мальдини, Хави, Иньеста, Джеррард, Зидан, Месси, Роналду.

Запасные: Терри, Лам, Зеедорф, Рой Кин, Рауль, Роналдиньо, Анри.

Сборная игроков, не побеждавших в ЛЧ : Буффон, Дзамбротта, Тюрам, Кьеллини, Каннаваро, Виейра, Марадона, Тотти, Батистута, Роналдо, Ибрагимович.

Запасные: Маттеус, Баллак, Баджо, Веа, Кантона, ван Нистелрой, Недвед.

