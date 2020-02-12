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Ибрагимович и Роналдо – в символической сборной не побеждавших в ЛЧ игроков

вчера, 06:54

Популярное интернет-издание Goal составило две символические сборные. В одну из них вошли легендарные футболисты, выигрывавшие в своей карьере Лигу чемпионов, а в другую – те из легенд, кому не удалось завоевать этот трофей.

Сборная победителей Лиги чемпионов: Касильяс, Рамос, Пуйоль, Неста, Мальдини, Хави, Иньеста, Джеррард, Зидан, Месси, Роналду.
Запасные: Терри, Лам, Зеедорф, Рой Кин, Рауль, Роналдиньо, Анри.

Сборная игроков, не побеждавших в ЛЧБуффон, Дзамбротта, Тюрам, Кьеллини, Каннаваро, Виейра, Марадона, Тотти, Батистута, Роналдо, Ибрагимович.
Запасные: Маттеус, Баллак, Баджо, Веа, Кантона, ван Нистелрой, Недвед.

Отметим, что в сборной победителей ЛЧ не оказалось ни одного игрока из пятёрки футболистов «Ливерпуля», которые попали в символическую сборную 2019 года по версии УЕФА.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:18
Рональду успеет
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил h8you
вчера в 14:32
против судей и проектов не попрешь
Так в чем проблема? Вы в Италии спокойно подкупаете судей, а в ЛЧ не можете? Ну тогда заявите ваших ручных Орсато и Рокки на матчи ЛЧ, поменяйте им гражданство какими-нибудь обходными путями.
h8you
h8you ответил Алексей Миллер
вчера в 14:28
В ЛЧ бессильны, ахаха
против судей и проектов не попрешь
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил h8you
вчера в 13:33
В ЛЧ бессильны, ахаха
ЛФK
ЛФK ответил NGYRZ
вчера в 12:23
Глянь на то сколько раз Джеррард попадал в симолические сборыне лч, я не говорю про легендарный финал в Стамбуле и станет понятно.
h8you
h8you ответил Алексей Миллер
вчера в 12:22
В сборной игроков-неудачников полно футболистов Ювентуса
чемпионы мира и обладатели ЗМ неудачники хахаха
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 12:11
вторая команда интереснее
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 11:39
Что там делает Джерард вообще не понятно, да и к позиции Зидана при всем уважении к нему остаются вопросы, так же как и к Несте с Рамосом.

Где Бускетс вообще не понятно, где Каземиро, где Карлос?
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил dino-hsv
вчера в 11:16
Сборная игроков, не побеждавших в ЛЧ: *перечислена сборная серии А* коротко о чемпионате :)
в основном экс представители старой бабушки)
Я И Блан
Я И Блан
вчера в 09:36
Но по золотым мячам сборная неудачников выше, 6 человек награждались им против 4.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:54
Не повезло этим игрокам.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
вчера в 08:09
В сборной игроков-неудачников полно футболистов Ювентуса
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 08:06
Странная расстановка.. Зидан сместили на фланг нападения, тотти и марадонну в полузащиту..
Виссарионович
Виссарионович
вчера в 07:59
Победители Лч, против Ювентуса.
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:42
Все эти сборные в общем носят достаточно условный характер.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:36
хочется увидеть победу буфона!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:24
Не судьба
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 07:16
Обе сборные мощные сами по себе, но очевидно, что победители ЛЧ солиднее, на то они и победители)
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 07:09
Сборная игроков, не побеждавших в ЛЧ: *перечислена сборная серии А*

коротко о чемпионате :)
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